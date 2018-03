Sektarische club Avatar ‘infiltreert op scholen’

De sektarische groepering Avatar infiltreert in het onderwijs. Zes zogeheten ‘democratische scholen’ voor basis- en voortgezet onderwijs blijken opgericht, of bestuurd, door Avatar-wizards en -masters. Op deze scholen wordt het gedachtegoed van Avatar gebruikt.

Dat meldt tv-programma De Monitor dinsdagavond. Het meldpunt Sektesignaal, opgezet door het ministerie van Veiligheid en Justitie, vraagt de Onderwijsinspectie onderzoek te doen naar de verspreiding van Avatar-gedachtegoed via het onderwijs.

Avatar vertoont gelijkenis met de Scientology Kerk, die wordt bekritiseerd vanwege de mentale manipulatie van volgelingen.

Eerder deze maand meldde NRC dat drie gemeentesecretarissen die bij Avatar de status hebben van wizard (tovenaar) dit gedachtegoed verspreidden in hun gemeenten. Twee van hen lieten ambtenaren trainingen bij Avatar volgen. De gemeenten betaalden de rekening.

Democratische scholen hebben vaak leerlingen die zijn vastgelopen in het regulier onderwijs. Het zijn particuliere scholen, waar het onderwijs door de ouders wordt betaald.

De leiding van de oudste en grootste democratische school, De Ruimte in Soest, telt zes Avatars. Staflid Heleen Groot schrijft op een Avatar-website: „Op onze democratische scholen in Nederland, waar kinderen vrij zijn om te leren wat ze willen, gebruiken wij Avatar-instrumenten om echte vrijheid te creëren. Meer en meer kinderen van onze scholen, ouders en docenten zijn Avatar.” Staflid Margo Bruins wierf per e-mail ouders om Avatar-trainingen te volgen. Op de website van de scholen wordt niet gesproken over Avatar. Een moeder, die haar kinderen van De Ruimte afhaalde: „Onze ervaring is dat de hersenspoeling van Avatar daar zeer aanwezig is.”

Avatar 1.600 trainers Avatar is een bedenksel van de Amerikaan Harry Palmer (73). Hij is een Scientology-volgeling die voor zichzelf begon. Via zijn bedrijf verkoopt hij een cocktail van Scientology-methoden, hindoeïsme en new age-denkbeelden. Volgens Palmer is de aarde gekoloniseerd door buitenaardse wezens. Avatar begint als zelfontwikkelingsprogramma maar eindigt met omstreden technieken, zoals exorcisme. Daarmee zouden ziektes als kanker of stoornissen als ADHD te genezen zijn. Tegen die tijd heeft een cursist circa 15.000 euro betaald aan trainingen. In Nederland werken sinds 1997 zo’n 1.600 Avatar-trainers.

Een ouder haalde haar kind van een andere democratische school. Ze vertelt: „Ik kwam erachter dat er op de school werd gelobbyd om mee te doen met Avatar-cursussen.”

Zoals De Ruimte zijn er nog vijf democratische scholen waar Avatars afgelopen jaren de leiding hebben of die zijn opgericht door Avatars. DOE040 in Veldhoven is geïnitieerd door een Avatar-wizard. Een collega-wizard richtte de democratische school Utrecht op. Deze wizard is ook op reguliere scholen actief. Avatars geven of gaven eveneens leiding op de Blink School in Culemborg, de democratische school Life! in Landsmeer en de Guus Kieft School in Amstelveen.

De scholen ontkennen dat technieken en gedachtegoed van Avatar in de lessen worden gebruikt.

