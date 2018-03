Pionnen op het schaakbord tussen het Westen en Rusland

Ze horen niet bij de NAVO en ook niet bij de EU, zitten in de wachtkamer en voelen de hete adem van Rusland in hun nek. De landen die fotograaf Pierre Crom de afgelopen vier jaar bezocht, bungelen maar zo’n beetje tussen de verschillende machtsblokken in. En dat is een recept voor instabiliteit en verdeeldheid. Pierre Croms fotoproject ‘Subjectio’, waarvoor hij een Zilveren Camera-nominatie ontving, toont de politieke verdeeldheid in Macedonië, Montenegro, Servië, Kosovo, Bosnië-Herzegovina, Moldavië en het afgescheiden, niet erkende en door Rusland gesteunde ministaatje Transnistrië. De titel Subjectio – Latijn voor ‘ik onderwerp’ – verwijst naar de onderliggende, onzichtbare geopolitieke getouwtrek in de regio. De serie ontstond in 2014 in Oekraïne toen Crom verslag deed van de MH17-ramp en het oplaaiende conflict in Oost-Oekraïne.