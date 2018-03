Oud-beveiliger Wilders strafrechtelijk vervolgd

Een politiemedewerker van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB), die onder meer betrokken was bij de beveiliging van Geert Wilders, wordt strafrechtelijk vervolgd. Hij wordt verdacht van het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk.

Faris K. wordt ervan verdacht vertrouwelijke informatie te hebben gelekt. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie ging het over “stoere praat” tegen vrouwen. K. werkte op dat moment voor de dienst die verantwoordelijk is voor de bewaking van politici en leden van het Koninklijk Huis. Hij verkende als politiemedewerker onder meer locaties waar Wilders op bezoek zou komen.

K. werd in februari vorig jaar opgepakt. Wilders besloot toen alle publieke campagneactiviteiten van de PVV op te schorten. Volgens politiechef Erik Akerboom is Wilders niet in gevaar geweest door het lek.

Na de arrestatie van K. werden de agenten van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) extra gecontroleerd. Dit leverde geen informatie op om nog een nader onderzoek te starten.