Ook VS uit krachtige taal jegens Rusland

De Verenigde Staten doen volop mee in de gezamenlijke maatregel van het uitzetten van Russische diplomaten die maandag met grote westerse eensgezindheid werd aangekondigd. Ze zetten 60 Russische diplomaten uit, van wie er 48 gestationeerd zijn bij de Russische ambassade in Washington en 12 geaccrediteerd bij de VN in New York. De VS verordonneerden eveneens sluiting van het Russische consulaat in Seattle.

De VS maakten het besluit bekend op woordvoerdersniveau. In een verklaring zei woordvoerster van het Witte Huis Sarah Sanders dat de uitzetting het weerwoord is op Ruslands „aanhoudend patroon van destabiliserende activiteiten overal ter wereld”. Vicepresident Mike Pence schreef op Twitter: „Het besluit van vandaag laat zien dat de VS geen buitenlandse agressie tolereert op ons grondgebied of dat van onze bondgenoten.”

Trump zelf, doorgaans snel met een uithaal, liet zich op Twitter niet horen over de maatregel. Dat past in een bekend patroon. Terwijl het Congres afgelopen jaar sancties tegen Rusland aannam en het State Department de verkoop van wapens aan Oekraïne goedkeurde, tekende Trump de sanctiewet met tegenzin en bleef hij doorgaans lankmoedig jegens Rusland en de Russische president Poetin, soms lijnrecht tegen zijn eigen adviseurs in. Vorige week feliciteerde Trump president Poetin telefonisch met zijn verkiezingsoverwinning, tegen de in kapitalen gedrukte instructie (FELICITEER NIET!) van zijn adviseurs in.

Na de aanslag op vader en dochter Skripal in Londen op 4 maart kwamen verschillende leden van de Amerikaanse regering met snelle veroordelingen van Rusland. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN Nikki Haley zei dat de VS „volledig solidair” met het Verenigd Koninkrijk zijn. De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson zei dat de aanval „duidelijk van Rusland afkomstig” was. Trump hield een dag later een slag om de arm: „Zodra we de feiten op een rij hebben, en als we het ermee eens zijn, zullen we Rusland of wie het dan ook mag zijn veroordelen.” Hierna schaarde Trump zich wel bij de leiders van het VK, Frankrijk en Duitsland die Rusland gezamenlijk aanwezen als verantwoordelijke.

In de VN-Veiligheidsraad deden de Russen maandag alsof er niets aan de hand was. Kort nadat bekend was geworden dat de VS ook 12 Russische VN-diplomaten uitzetten, stond in de raad een periodiek verslag over de Israëlisch-Palestijnse kwestie op de agenda. Rusland was met vijf man present.

Diplomaten in de zaal verwachtten dat de Russen het woord zouden vragen, maar dat gebeurde niet. Aansluitend trokken de ambassadeurs zich terug voor consultaties achter gesloten deuren.

Later, toen de ambassadeurs voor een lunch bij de residentie van de Nederlandse permanente vertegenwoordiger, Karel van Oosterom, arriveerden, noemde de Russische ambassadeur Vassily Nebenzia het besluit een „erg ongelukkige, erg onvriendelijke daad”. Hij had persoonlijk geen protest aangetekend, dat zou de ambassadeur in Washington doen.

De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley beschuldigde de Russen van spionage bij de VN. Haley: „Je ziet in toenemende mate slechte inschattingen van de Russen. We zien spionagetactieken hier bij de VN, dat kunnen we niet toestaan. We staan niet alleen. Veel landen zeggen: deze acties moeten stoppen, wij doen dat nergens en het is ook niet acceptabel als jullie dat doen. Jammer genoeg wordt Rusland nu ter verantwoording geroepen voor een hoop zaken en zij moeten nu een beslissing nemen.” Haley en Nebenzia zouden hierna gezamenlijk aanzitten aan de lunch.