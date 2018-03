‘Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bezoekt China’

Mogelijk heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un maandag een zeldzaam bezoek gebracht aan buurland China. Persbureau Bloomberg schrijft op basis van anonieme bronnen dat Kim met een speciale staatstrein in de Chinese hoofdstad Peking is aangekomen. Officieel is zijn bezoek nog niet bevestigd.

Als het waar is, gaat het volgens Reuters om Kim Jong-uns eerste staatsbezoek sinds hij in 2011 aan de macht kwam. Wat hij in China komt doen, of wie hij daar treft, is onbekend. Kim en de Chinese leider Xi Jinping hebben elkaar nooit eerder ontmoet.

Trein

Japanse media meldden maandag al eerder dat een hooggeplaatste Noord-Koreaanse overheidsfunctionaris per trein op weg was naar Peking. Volgens de Japanse tv-zender Nippon TV lijkt de trein op die waarmee zijn vader, Kim Jong-il, zeven jaar geleden in China aankwam:

Mogelijk is het bezoek bedoeld om de verslechterde banden tussen Noord-Korea en China, traditioneel bondgenoten, te verbeteren. Peking heeft sancties ingesteld tegen Pyongyang vanwege zijn internationaal veroordeelde kernwapenprogramma. Onder meer de in- en uitvoer van ruwe olie naar het Noord-Korea is ingeperkt.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt tegen AP niets te weten over een mogelijk bezoek. Noord-Koreaanse staatsmedia maken er ook geen melding van.

Reuters schrijft dat op sommige centrale plaatsen in de Chinese hoofdstad veel veiligheidspersoneel aanwezig is. Toeristen moesten maandag het bekende Tiananmenplein verlaten. Dat gebeurt doorgaans alleen als er belangrijke bijeenkomsten plaatsvinden in de naastgelegen Grote Volkszaal. Reuters-verslaggevers zagen daar maandag veel beveiliging.

Bijeenkomst Zwitserland

Op een internationale bijeenkomst in Zwitserland zei een Noord-Koreaans parlementslid dat de Verenigde Staten (VS) op moeten houden met hun “zinloze sancties en druk” op Noord-Korea. In een toespraak noemde Ri Jong-hyok het Amerikaanse beleid ten opzichte van Pyongyang “anachronistisch” en “vijandelijk”.

De uitlatingen zijn opvallend. Begin deze maand werd bekend dat Noord-Korea bereid is met de VS in gesprek te treden over de ontmanteling van zijn kernwapenprogramma. Die aankondiging kwam onverwacht. Pyongyang verkondigde afgelopen zomer nog het Amerikaanse vasteland te kunnen raken met zijn raketten en Kim Jong-un en president Donald Trump maakten meermaals openlijk ruzie. De Amerikaanse leider noemde Kim kleinerend “raketman”, de Noord-Koreaan zei dat Trump “gestoord” was.

Aanleiding voor de oplopende spanningen waren de vele rakettesten die Noord-Korea vorig jaar uitvoerde die ze op flinke kritiek van de internationale gemeenschap kwamen te staan.