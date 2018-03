Europese Unie en VS zetten Russische diplomaten uit

De Europese Unie, de Verenigde Staten en Canada wijzen tientallen Russische diplomaten uit, in reactie op de vergiftiging van voormalige dubbelspion Sergej Skripal in het Verenigd Koninkrijk begin maart. De Russische ambassadeur in Washington spreekt van een “onwetmatige uitzetting”.

Donald Tusk, president van de Europese Raad, maakte bekend dat veertien EU-landen Russische diplomaten uit gaan zetten. De Verenigde Staten wijst zestig diplomaten uit en sluit tevens het Russische consulaat in Seattle. Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken is de Westerse actie tegen Rusland de grootste collectieve uitzetting van Russische spionnen ooit.

In Nederland moeten twee Russische diplomaten met een inlichtingenachtergrond het land verlaten, zei minister-president Mark Rutte maandagmiddag tijdens een debat bij de EU. In een verklaring laat Rutte weten dat ook de EU-ambassadeur in Moskou teruggeroepen wordt voor “consultaties”. Rutte:

“We zijn met alle leden van de Europese Unie eensgezind; het is zeer waarschijnlijk dat Rusland verantwoordelijk is voor deze aanval. Er is geen geloofwaardige andere verklaring. [...] Met deze maatregelen laten we zien dat aanvallen als in Salisbury onaanvaardbaar zijn. En we laten zien dat we eensgezind zijn om hiertegen te strijden.”

Russische spionnen

Onder de uitgezette diplomaten zitten volgens de VS ook twaalf Russische spionnen. De Russische diplomaten moeten binnen twee weken vertrokken zijn. Canada laat weten ook vier Russische diplomaten uit te zetten. Deze vier inlichtingenofficiers hebben volgens het land hun diplomatieke status misbruikt om de veiligheid van Canada te ondermijnen en zich te bemoeien met de democratie van Canada.

Oekraïne zet dertien diplomaten uit. Dertien van de veertien EU-landen bevestigen inmiddels het uitzetten van Russische diplomaten. Een EU-bron zegt tegen AP dat het om meer dan dertig diplomaten in totaal gaat. Net als Nederland zetten ook Italië en Denemarken twee diplomaten uit. Duitsland, Polen en Frankrijk zetten vier diplomaten uit. Litouwen en Tjechië wijzen drie Russische diplomaten uit en Estland, Letland, Finland, Roemenië en Kroatië één.

Reactie Rusland

De Russische ambassadeur in Washington protesteert tegen de collectieve uitzetting van de Russische diplomaten, meldt Reuters. “De Verenigde Staten vernietigt het weinige dat nog resteert van de relatie met Rusland.” Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt tegen persbureau RIA dat een reactie voorbereid wordt. Een bron bij het ministerie zegt tegen Reuters: “De reactie zal symmetrisch zijn. We zullen er de komende dagen aan werken en op ieder land beurtelings te reageren.”

Dit bericht wordt aangevuld.