NCTV waarschuwt voor gevaar Koerdische kampen

IS-strijders die momenteel gevangen worden gehouden in Koerdische kampen in Syrië lopen het gevaar alleen nog maar verder te radicaliseren. Volgens terreurbestrijdingsdienst NCTV bestaat er “gerede zorg” dat de honderden jihadisten in gevangenschap nog extremistischer worden. Dat schrijft de NCTV maandag in zijn nieuwste dreigingsbeeld.

De kampen, die vooral in het noorden van Syrië liggen, zijn “een ideale omgeving” voor het ontstaan van jihadistische netwerken, aldus de dienst. Na vrijlating kunnen die banden zich verder ontwikkelen. Naar schatting zitten meer dan duizend buitenlandse leden van terreurgroep Islamitische Staat vast in detentiekampen. Hoeveel van hen Nederlands zijn, is niet bekend.

Ondanks de bezorgdheid van de NCTV lijkt het niet heel waarschijnlijk dat Nederland zelf jihadisten uit de kampen zal bevrijden voordat ze verder radicaliseren. De Nederlandse regering heeft als beleid dat IS-gangers zelf uit het gebied moeten proberen te komen en zich moeten melden bij een Nederlands consulaat of ambassade.

Instabiliteit vormt gevaar

Overigens signaleert de NCTV niet alleen gevaar van jihadisten in Syrië. Dichter bij huis, in Nederland, nam de anti-terreurdienst activiteiten van jihadisten op berichtendienst Telegram waar. Ze wisselden daarin onderling tips en informatie uit die gebruikt kunnen worden voor het plegen van aanslagen.

Ook waarschuwt de terreurbestrijdingsdienst in zijn periodieke monitor voor de instabiliteit in Syrië, waar groepen die eerst samen tegen IS streden nu met elkaar in gevecht gaan. Die situatie kan IS “in de kaart spelen”, aldus de NCTV. De beweging “kan weer aan kracht winnen als de militaire druk op de groep afneemt”.

Als voorbeeld noemt de NCTV de Noord-Syrische stad Afrin, die onder controle staat van de Koerdische militie YPG, maar nu belegerd wordt door Turkije. Dat leidt volgens de dienst niet alleen tot spanningen in de regio, maar ook tot afzwakking van de coalitie tegen IS, waardoor de beweging de gelegenheid krijgt zich te hergroeperen.

In Nederland blijft het dreigingsniveau ongewijzigd: niveau vier op een schaal van vijf. Daarmee is de kans op een aanslag “reëel”, maar het betekent ook dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat er voorbereidingen worden getroffen om in Nederland een aanslag te plegen.