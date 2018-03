Militairen mogen uniform weer aan op straat

Militairen mogen weer hun uniform dragen op straat. Minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) trekt vanaf maandag het verbod in dat sinds 2014 gold. Dat heeft ze bekendgemaakt in de Defensienota die maandagmiddag wordt gepresenteerd.

Het verbod werd in 2014 ingevoerd omdat er dreigingen waren van aanslagen tegen militairen. Zo had een Nederlandse jihadstrijder in Aleppo een video opgenomen waarin hij opriep tot “een stevige daad tegen de Nederlandse overheid”.

Nu schrijft de minister dat militairen het uniform “met trots” dragen en dat “wij hen deze vrijheid niet langer meer kunnen ontnemen”.

“Defensie moet daarmee terugkeren in het straatbeeld en meer zichtbaar worden in de samenleving.”

In het Algemeen Dagblad zegt de minister dat het besluit ook te maken heeft met het personeelstekort. “We moeten heel veel nieuwe mensen werven en dan is het belangrijk dat je laat zien wat militairen doen. Dat mensen hen op straat gewoon kunnen aanspreken als ze meer over hun vak willen weten.”

Kritiek op het verbod

Defensie pleitte er al langer voor dat militairen hun uniform op straat weer mochten dragen. In mei 2016 noemde vakbondsleden het verbod nog “van de zotte” en dat het een “verkeerd signaal” afgeeft. In 2016 werd de maatregel versoepeld. Militairen mochten vanaf dat moment hun uniform weer in de auto dragen.