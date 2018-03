‘Medewerkers COA ziek door luchtkwaliteit, niet bodemverontreiniging’

Medewerkers van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) in Ter Apel zijn in 2016 niet ziek geworden van bodemverontreiniging, maar door het binnenklimaat in het gebouw en de werkdruk – gevolg van de grote instroom van asielzoekers in die periode. Dat schrijft de onderzoekscommissie onder leiding van Eerste Kamerlid Joop Atsma in zijn rapport naar de gezondheidsklachten.

Onder de COA-medewerkers in Ter Apel ontstond eind 2016 onrust nadat tientallen van de 180 medewerkers zich niet goed begonnen te voelen. De werknemers hadden klachten als bloedneuzen, een geïrriteerde huid, duizeligheid en een hoge bloeddruk. Zij brachten dit in verband met de bodem van het terrein: daar zou tot 1983 afval zijn geloosd. Medewerkers van een NAVO-depot dat in de jaren ’90 vlakbij de plek werd gebouwd zeiden anoniem tegen RTV Noord dat ze een tijd geen kraanwater mochten drinken.

Dat heeft allemaal niks te maken met de klachten van de COA-medewerkers, concludeert Atsma (CDA; oud-staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het kabinet Rutte I) nu. Het gebouw zou last hebben van slechte luchtcirculatie en verlichting. De werkstress van de hoge asielstroom werd bovendien nog verhoogd doordat het COA slecht omging met de klachten van medewerkers. Met het drinkwater is niks mis; de grond zelf zou alleen ongeschikt zijn voor bijvoorbeeld een moestuin.

Aanpassingen gebouw

Atsma adviseert het COA om aanpassingen te maken in het gebouw, met voorop betere verlichting en een beter luchtklimaat. Verder zou het orgaan beter om kunnen gaan met klachten van werknemers.

De resultaten van de commissie zijn in lijn met eerder onderzoek van onder andere de provincie. Desalniettemin besloot het COA een jaar geleden om nogmaals een onafhankelijk onderzoek in te stellen.