Brein achter digitale bankroven opgepakt in Spanje

De leider van de criminele bende die meer dan honderd banken en andere financiële instellingen bestookte met malware is woensdag opgepakt in de Spaanse stad Alicante, meldt de Europese politiedienst Europol. De man en zijn mogelijke handlangers vielen sinds 2013 bedrijven in meer dan veertig landen aan met schadelijke software zoals Carbanak en Cobalt. Volgens Europol zorgde de bende voor meer dan een miljard euro aan schade.

Volgens een woordvoerder van Europol is de leider een man, verdere details over zijn identiteit zijn niet bekendgemaakt. Hij is opgepakt na gecombineerd onderzoek van onder meer de Spaanse politie, Europol, de FBI en enkele bedrijven die gespecialiseerd zijn in cybercrime.

Software alleen ontwikkeld

De bende begon in 2013 met de aanvallen door medewerkers van banken en andere financiële instellingen te bestoken met e-mails die afkomstig leken te zijn van bestaande bedrijven. Aan deze zogenoemde phishingmails werden bijlagen toegevoegd die malware bevatten. Eenmaal geopend kon deze schadelijke software de netwerken van de bedrijven infecteren. Zo kon de bende onder meer pinautomaten de opdracht geven geld uit te keren.

Hoeveel mensen betrokken waren bij de aanvallen is nog onduidelijk, aldus de woordvoerder. Zij sluit niet uit dat meer arrestaties volgen. Volgens de woordvoerder heeft de gearresteerde man de software in zijn eentje ontwikkeld.

Volgens Steven Wilson, de voorzitter van het cybercrimecentrum van Europol, is de arrestatie van de leider “een betekenisvol succes voor de internationale politiesamenwerking”. In een persbericht schrijft hij: