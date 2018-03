Louis Vuitton neemt hippe streetwear-ontwerper aan

Bewaar het foldertje goed, grapte een collega toen we vorige maand wegliepen bij de parfumpresentatie van de eerste geur van Off-White, Elevator Music, een conceptuele geur die zo subtiel is dat je hem bijna niet ruikt. „Dat wordt nog geld waard.”

Off-White, het label van Virgil Abloh (37), is een van de grootste modehypes van het laatste jaar. De collecties vol streetwear-invloeden en ironische teksten (BOMBER op de mouw van een vrouwenbomber van grijze pakkenwol) zijn razend populair bij een jong publiek. Het Instagram-account van het merk heeft meer dan 3,1 miljoen volgers, dat van Abloh persoonlijk 1,7 miljoen. Voor de ingang van de show in de Rue Cambon was het bij de laatste Parijse vrouwenmodeweek zo druk dat het gevaarlijk werd.

Succesvolle samenwerkingen

Maandag werd bekend dat Abloh de nieuwe creatief directeur is van de mannenlijn van Louis Vuitton. Met de keuze lijkt het luxehuis voort te willen borduren op het enorme succes van de samenwerking die Ablohs voorganger Kim Jones aanging met streetwearlabel Supreme, en niet alleen vanwege de streetwear: Abloh ging eerder ook samenwerkingen aan met onder meer Nike, Moncler en Ikea. „Kleding die mensen echt dragen is altijd mijn inspiratie geweest”, zei Abloh in The New York Times. „Ik zie ernaar uit om daar luxeversies van te maken.” Kim Jones is naar Dior Homme gegaan, waar hij Kris Van Assche vervangt.

Met de komst van de Amerikaan Abloh, een zoon van Ghanese immigranten, komt het aantal zwarte hoofdontwerpers bij beroemde huizen nu op een schamele twee. De ander is Fransman Olivier Rousteing, van Balmain. Hun enige voorganger was de Brit Ozwald Boateng, tussen 2003 en 2007 verantwoordelijk voor de mannenmode van Givenchy.

Geëngageerde ontwerper

Na zijn studies architectuur en civiele techniek werkte Abloh als dj en als creatief directeur voor Kanye West. Hij was een van de oprichters van RSVP Gallery, een conceptstore in Chicago. Samen met West liep hij twaalf jaar geleden stage bij modehuis Fendi, waar de huidige directeur van Louis Vuitton destijds werkte. Off-White begon Abloh in 2013.

Abloh is een geëngageerde ontwerper: de show van zijn mannencollectie voor dit voorjaar stond in het teken van de vluchtelingencrisis. Genodigden hadden een T-shirt gekregen met de instructies erop voor het aandoen van een zwemvest, op de muren van de locatie werden fragmenten van gedichten van vluchtelingen geprojecteerd, een werk van kunstenaar Jenny Holzer, sommige kledingstukken uit de collectie verwezen naar zwemvesten.

Kritiek is er ook: Abloh zou te veel kijken naar collega’s. Zijn naam duikt geregeld op Instagram-account Diet Prada op („ppl knocking off other people lol”). In Ablohs mannencollectie voor najaar 2018, bijvoorbeeld, werden versies gevonden van recente ontwerpen van Raf Simons voor Calvin Klein, Prada en Balenciaga.