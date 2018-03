Mijn moeder (85 jaar) had nooit belangstelling voor computers. Tot ze 3 jaar geleden een iPad kreeg. Nu speelt ze enthousiast wordfeud met iedereen die maar wil. Onze communicatie loopt nu ook soms via wordfeud. Omdat mijn kerkgaande moeder een woordje legt op zondagmorgen, plaag ik haar: „Niet naar de kerk? ;)” Mijn moeder: „Nee, ik heb me verslapen.” Ik: „Wekker?” Mijn moeder: „Niet nodig. Ik kan de kerkdienst nu ook op mijn aipet krijgen.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl