In Harlingen won de PvdA wél zetels dankzij het ‘Hein-effect’

Vindt de PvdA na het historische verlies bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar de weg omhoog vanuit Friesland? Wethouder en PvdA-lijsttrekker Hein Kuiken (33) in Harlingen denkt van wel. Zijn partij won in de Friese havenstad, tegen de landelijke trend in, twee zetels bij de lokale verkiezingen. Met vijf zetels zijn de sociaal-democraten er de grootste partij geworden.

Ook in Leeuwarden bleef de PvdA met 11 zetels de grootste bij tussentijdse herindelingsverkiezingen in november. Het succes zou hier het „Lutz-effect” van oud-Kamerlid en lijsttrekker Lutz Jacobi zijn geweest. De bekende Friese boerendochter met haar open en ongepolijste stijl sprak veel Leeuwarders aan.

Volksjongen

Ook in Harlingen was er onmiskenbaar een „Hein-effect”, weet raadslid Jappie Saakstra van Harlinger Belang. „De PvdA heeft bewust gekozen voor de Hein Kuiken-show. Hein is een energieke, jonge vent. Aimabel en toegankelijk.” De overwinning van de PvdA kan „voor 100 procent” op Kuikens conto worden geschreven, verzekert ook vertrekkend raadslid Wim Kroon (GroenLinks). „Hein is een volksjongen en ligt goed bij de Harlingers.”

Harlinger Berend Visser (74) bevestigt dat: „Hein heeft hier knap werk gedaan, ook veel voor ouderen. Ik heb op hem gestemd.” Tot verdriet van Vissers vrouw, kandidaat voor de lokale ouderenpartij HOOP. „Nu had ze maar 22 stemmen.”

Kroons PvdA-collega Wiebe van Dijk, die na 28 jaar de Harlinger raad verlaat, vroeg Kuiken acht jaar geleden of die de politiek in wilde. „Ik kende hem van het voetballen [Kuiken speelde in het eerste van v.v. Harlingen] en het kaatsen. Wij konden wel wat jeugd gebruiken. Hein is net als ik makkelijk aanspreekbaar. Wij zoeken het volk op.”

Kuiken heeft het de afgelopen vier jaar ook goed gedaan als wethouder, volgens veel inwoners. Het sociaal beleid en de schuldhulpverlening gaf hij vorm. Er werd een ton gestoken in het project ‘Harlingen Werkt’ om mensen die langdurig in de bijstand zitten aan werk te helpen.

Saakstra noemt het daarom zuur dat de beide andere collegepartijen, zijn eigen Harlinger Belang (dat zakt van 3 naar 2 zetels) en het CDA (weer 3 zetels) niet werden beloond door de kiezer. Hij denkt dat het campagnebudget van de PvdA aanzienlijk moet zijn geweest. „Zij krijgen geld van de partij voor al die billboards met Hein erop, maar wij moesten zelf 3.000 euro bij elkaar lappen.”

Kuiken spreekt dat tegen. „Voor die reclamecampagne hebben we zelf flink gespaard.” De Harlinger PvdA’ers bepaalden zelf het ontwerp, de tekst („Samen met Hein werken voor Harlingen”) en de lay-out van de folders.

Jonge honden

Kuiken verklaart het succes mede door de inzet van social media. Campagnecoördinator Bartele Boersma (25), de nummer vier op de lijst, was actief met vlogs, berichten en filmpjes. Wat ook hielp, is de jonge kandidatenlijst met twintigers. „Van die jonge honden ging elan uit.”

Lutz Jacobi onderstreept hoe belangrijk het is dat mensen je kennen. Zelf werd ze voor gek verklaard omdat ze als Kamerlid elk jaar naar eigen schatting 1.000 bezoekers ontving in het Kamergebouw. „Maar je bent volksvertegenwoordiger. Contact met de mensen, daar gaat het om.”

Kuiken is het daarmee eens. „De problemen van onze kiezers moeten de onze zijn.”

Heerenveen Betty (70) blijft raadslid

In Heerenveen verloor collegepartij PvdA twee zetels (van acht naar zes), maar bleef ook daar de grootste in de raad. PvdA-lijstduwer en fractiesecretaris Betty van der Ven (70), die op plek 26 was gezet, werd met 242 voorkeursstemmen in de raad gekozen. De PvdA wilde vernieuwen en verjongen maar Van der Ven voerde campagne voor zichzelf. Na acht jaar raadslidmaatschap liet ze zich niet opzij schuiven. „Ik ben vitaal, heb tijd en vind het hartstikke mooi werk. Ik ben net zo’n volksvertegenwoordiger als Lutz Jacobi die ik goed ken.” Zittend raadslid Jaap Stalenburg verloor hierdoor zijn zetel. Hij was zo boos over de procedure voor de kandidaatstelling dat hij zijn PvdA-lidmaatschap opzegde.