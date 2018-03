Hoezo krijgen telefoons na twee jaar geen update meer?

Mag Samsung telefoons verkopen die in de winkel al verouderd zijn? De Consumentenbond vindt van niet. En daarom daagt de bond de Koreaanse telecomgigant voor de Nederlandse rechter. Samsung moet tot vier jaar na de introductie telefoons van software-updates voorzien, vindt de Consumentenbond. In het kort geding dat het begin 2016 aanspande, kreeg de bond geen gelijk. Ze probeert het nu nog eens via een bodemprocedure, die maandag begon. Heel oneerlijk, vindt Samsung overigens. De advocaat in de rechtszaal: „Waarom spant de Consumentenbond alleen een zaak tegen ons aan?”

1 Waar gaat het over?

Het gaat eigenlijk over hoe snel je telefoon veroudert. Veroudering ga je tegen door updates te installeren, een soort pleisters voor de gaten in het besturingssysteem op je telefoon. In dit geval gaat het om de updates voor Samsungtelefoons die op Android van Google draaien. Daarmee repareer je foutjes, waardoor je apps weer soepel draaien, en dicht je zwakke plekken in de software, zodat hackers minder kans krijgen om in te breken.

Een telefoon zonder updates is minder veilig en werkt slechter. Samsung belooft een telefoon twee jaar lang van zulke updates te voorzien. Maar het bedrijf rekent vanaf de introductiedatum van het nieuwe model. Sommigen kopen zo’n model pas na twee jaar, en krijgen dan soms helemaal geen updates meer. De Consumentenbond vindt dat klanten zeker twee jaar na aankoop updates moeten kunnen krijgen.

2 Waarom stopt Samsung met updates?

Updates programmeren kost geld. Zeker omdat Samsung samen moet werken met een andere partij: Google. Apple biedt gemiddeld vijf jaar updates aan, maar dat bedrijf maakt het besturingssysteem voor z’n eigen smartphones zelf. Dat maakt het makkelijker. Feit blijft dat Samsung echt heel traag is, vindt woordvoerder Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. Vanuit de rechtbank: „Bij het kort geding ging het over een specifiek datalek in Samsungtelefoons. Google had dat lek in een week gedicht. Toen moest Samsung het nog aanpassen voor hun eigen apparaten. Dat duurde vier maanden!”

En er is nog een economische reden voor stoppen met updates. Mensen vervangen hun mobiel gemiddeld ergens tussen de anderhalf en ruim twee jaar – afhankelijk van het land. Hoe korter deze life cycle, hoe meer de telecombedrijven verdienen. Een telefoon die steeds stroever werkt, wil je sneller vervangen. Het Nederlandse bedrijf Fairphone, dat duurzame telefoons verkoopt, wil die levensduur juist verlengen. Het streeft er dus met open source software naar de telefoons zo lang mogelijk up to date te houden.

3 Waarom een zaak tegen alleen Samsung?

Samsung is veruit de grootste telefoonverkoper, en daarom pikt de Consumentenbond het Zuid-Koreaanse bedrijf eruit, tot onvrede van Samsung zelf. Samsung presteert niet eens het slechtst. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat op dit moment 44 procent van de Samsung smartphones een sterk verouderde veiligheidsupdate van augustus 2017 of ouder heeft. Daar zitten ook oudere modellen van Samsung bij. Maar aanbieders Wiko en Alcatel doen het nog veel slechter.

4 Wat is de kans op succes in deze rechtszaak?

Dat is onduidelijk. In het kort geding in 2016 gaf de rechter Samsung gelijk. Er was geen grote acute noodzaak voor een gewijzigd updatebeleid. En de rechter vond ook de financiële consequenties te groot voor een behandeling in een kort geding.

Ook zonder recente updates zijn de toestellen veilig, verweert Samsung zich. Uit een persverklaring: „Dat software een kwetsbaarheid bevat, betekent niet dat de software ook onveilig is.” En volgens het bedrijf is er geen enkele hack van Nederlandse Samsungtelefoons bekend door zo’n kwetsbaarheid. Bovendien krijgen de klanten wat hen is beloofd, zegt Samsung.