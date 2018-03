Henk Krol draaide - en redde de donorwet

De Haagse pikorde is na vorige week opgeschud. Henk Krol speelde onverwacht een cruciale rol voor de donorwet. En Forum voor Democratie blijft worstelen met partijdemocratie.

Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat. Stuur mij De Haagse Stemming

PIKORDE: Na de gemeenteraadsverkiezingen komt Den Haag even op adem. Even dan: over 359 dagen zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten alweer - tenzij het kabinet eerder valt. Vanaf nu moet men dus echt aan de slag met de plannen uit het regeerakkoord, waarmee de afgelopen tijd weinig haast werd gemaakt. De uitslag van het referendum zet de eensgezindheid in de coalitie onder druk, hoewel minister Kajsa Ollongren vrijdag benadrukte dat het kabinet die “voorzichtig” zal wegen. Helemaal back to business kan men dus niet, ook omdat de Haagse verhoudingen door de gemeenteraadsverkiezingen zijn veranderd. Premier Mark Rutte zit niettemin weer stevig in het zadel. Gemeenten gaan ondertussen voorzichtig aan de slag met het leggen van college-puzzels van de versplinterde gemeenteraden. En de PvdA klampt zich vast aan hoopvolle signalen in Friesland.

DONORFOEFJES: Zes weken geleden stemde de senaat nipt vóór een nieuwe donorwet, maar pas afgelopen vrijdag werd de wet bekrachtigd door de ministerraad. Politiek redacteuren Emilie van Outeren en Enzo van Steenbergen reconstrueren nu hoe de voorstanders erin slaagden de controversiële wet door twee Kamers te krijgen. Achter de schermen blijkt het nog spannender geweest dan gedacht. Zo werd Henk Krol, destijds het enige Kamerlid namens 50Plus, pas op het allerlaatste moment door een lobbyist omgepraat vóór te stemmen. Alleen de treinpech van Frank Wassenberg blijft een mysterie.

WAT WIJ VOLGEN: Vandaag om 14:00 wordt de nieuwe Defensienota gepresenteerd, waarin minister Ank Bijleveld (CDA) en staatssecretaris Barbara Visser (VVD) hun plannen voor de komende vier jaar presenteren. De belangrijkste punten staan al in de ochtendkranten. Zo weet de Volkskrant dat de forse investeringen die het kabinet in defensie doet de inzetbaarheid van het leger niet vergroot: het meeste geld is nodig om de boel op te lappen. De NAVO-eis van 2 procent van het bbp komt, zoals bekend, niet eens in zicht. Verder mogen militairen binnenkort weer in uniform de straat op, schrijft het AD.

WAT WIJ LEZEN: Nieuw rechtse partijen werden de afgelopen vijftien jaar verenigd door het mantra: “géén LPF-toestanden”. De vrees om net als de LPF aan interne ruzies ten onder te gaan zit diep. Ook bij Thierry Baudet, die zijn partij Forum voor Democratie daarom gecontroleerd en voorzichtig wilde uitbouwen. Vergeefs, blijkt uit een reconstructie van Philip de Witt Wijnen en Derk Stokmans. Terwijl de partij stijgt in de peilingen en zich voorbereidt op deelname aan de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen, brak voor iedereen zichtbaar ruzie uit. De charme van Baudet verandert volgens velen in controledrift en van democratie van onderop is weinig sprake meer. Een oud-kandidaat Kamerlid: “Het woord schrikbewind is al eerder gevallen en ik denk dat dat een juiste omschrijving is.”

QUOTE VAN DE DAG

“Alle mogelijkheden om steeds kleinere subgroepen politiek te organiseren zijn hier nog amper aangesproken: de echte strijd tussen de volkspartijen en big tech moet nog beginnen.”

Tom-Jan Meeus voorspelt nog meer versplintering in de toekomst.