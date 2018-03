Grab wil die éne app zijn waar klanten alles mee regelen

In veel grote steden in Zuidoost-Azië wint het groen van vervoersapplicatie Grab het meestal van het oranje van Uber. De brommerkoeriers van Grab met hun groen-zwarte helmen zijn op straat in de meerderheid, een oranje helm van Uber zie je maar af en toe.

Het is dan ook niet verrassend dat maandag bekend werd dat Uber het voor gezien houdt in Zuidoost-Azië. Grab koopt alle diensten van Uber in acht landen, onder andere Indonesië, Singapore, Maleisië en de Filippijnen. Het gaat vooral om vervoer, maar Grab neemt ook UberEats over, de dienst die eten bezorgt.

Financiële details over hun afspraken hebben de twee bedrijven niet bekendgemaakt. Maar in ruil voor alle diensten krijgt Uber 27,5 procent van de aandelen van Grab. En Uber-topman Dara Khosrowshahi wordt lid van de raad van bestuur van Grab.

Grab vs Uber | Geen gelijke partners 7 miljard dollar (circa 5,6 miljard euro) is de geschatte waarde van Grab na de overname van de diensten van Uber in acht Zuid-Aziatische landen. 54 miljard dollar is de geschatte waarde van Uber, dat wereldwijd opereert.

Voor Uber is dit in anderhalf jaar tijd al de derde grote markt waar het bedrijf zich uit terugtrekt. En steeds ging het op dezelfde manier.

In China en Rusland verkocht Uber zijn diensten ook aan concurrenten, na een duur gevecht om klanten. Om zoveel mogelijk consumenten binnen te halen, kozen de bedrijven ervoor om hun ritjes zo goedkoop te maken dat ze er zelf geld bij moesten leggen. Zo liep het afgelopen jaren ook tussen Grab en Uber, met in sommige landen nog wat extra concurrentie. Zo doet in Indonesië Go-jek fanatiek mee.

Voor Uber valt zo’n strijd in al die verschillende markten tegelijk niet vol te houden. Dat gaf topman Khosrowshahi maandag min of meer toe in een mail aan zijn personeel, die op de website van Uber staat. Eén van de potentiële gevaren van hun wereldwijde strategie, schrijft hij, is dat ze „te veel gevechten aangaan op te veel fronten met te veel concurrenten”.

Op de achtergrond zou volgens de Financial Times ook de Japanse investeerder Softbank een rol hebben gespeeld bij deze deal. Softbank stak miljoenen in Uber, maar investeerde ook in Grab en de Chinese taxidienst Didi Chuxing. Als die diensten elkaar in een rap tempo kapot concurreren, kost dat Softbank alleen maar geld.

In Zuidoost-Azië werkte Grab volgens analisten altijd al slimmer dan Uber. De twee oprichters van Grab komen allebei uit Maleisië, maar leerden elkaar kennen op de Harvard Business School in de Verenigde Staten. In 2012 begonnen ze hun start up MyTeksi uit frustratie over files, in grote steden in Zuidoost-Azië een standaard fenomeen. Al snel veranderden ze de naam in Grab, dat zou in andere landen in de regio beter werken.

Van begin af aan probeerden de twee om samen te werken met lokale taxichauffeurs, in plaats van hen tegen te werken zoals Uber vaak wordt verweten. Bijvoorbeeld in Yangon, de tweede stad van Birma, werken bijna alle taxichauffeurs met een ‘gewone’ vergunning ook voor Grab. En Grab bood ook eerder dan Uber allerlei soorten vervoer aan, van brommertaxi’s tot meeliften, een auto helemaal voor jezelf of zelfs busvervoer.

Het werkt. Grab is marktleider in Zuidoost-Azië en groeit hard. Hun applicatie werd naar eigen zeggen al meer dan 90 miljoen keer gedownload en dagelijks zouden vijf miljoen consumenten gebruik maken van de app. Grab heeft meer dan vijf miljoen chauffeurs in bijna 200 steden in de regio. En de markt is nog lang niet verzadigd, er zijn nog miljoenen inwoners in Indonesië, Thailand of de Filipijnen zonder auto die Grab kunnen gaan gebruiken.

Niet te groot

De klanten en diensten van Uber komen dan ook goed van pas voor de uitbreidingsplannen van Grab. In Maleisië en Singapore was Grab nog niet begonnen met bezorgdiensten voor eten. Dat gaat nu wel snel gebeuren, dankzij UberEats dat ze in die twee landen overnemen.

Het liefst wil Grab die éne app zijn waar klanten alles mee regelen. Zoals China WeChat heeft, de app waarmee je mee kunt chatten, betalen, verzekeringen afsluiten of bioscoopkaartjes kunt kopen.

In sommige landen, bijvoorbeeld in Singapore, bekijken de mededingingsautoriteiten of Grab niet té groot wordt met de diensten van Uber erbij. Analisten zeiden tegen de BBC dat consumenten rekening moeten houden met hogere prijzen door de overname. Een belangrijke concurrent is immers weggevallen. Wie weet, zou Grab dan zelfs winst gaan maken, want dat lukt volgens de oprichters nu alleen nog maar in bepaalde steden.