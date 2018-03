Gertjan Verbeek ontslagen als trainer FC Twente

FC Twente heeft trainer Gertjan Verbeek per direct op non-actief gezet, meldt de club in een persbericht. Volgens de regionale krant Tubantia leidde Verbeek de training op maandagmiddag nog, waarna hij werd geïnformeerd over zijn ontslag. De taken van Verbeek worden voorlopig overgenomen door assistent Marino Pusic, die ook na het gedwongen vertrek van René Hake in oktober de honneurs waarnam.

Het ontslag van Verbeek komt in een roerige periode, midden in een slecht seizoen voor de Twentse club. Onder Verbeek, die in oktober werd aangesteld als trainer en technisch manager, zakte de club naar de laatste plaats op de ranglijst van de eredivisie. De Twentenaren wisten dit seizoen maar een keer te winnen.

Volgens commercieel directeur Jan van Halst is het enige doel voor de club “het tij keren en wegkomen bij de onderste plek”. In het persbericht schrijft hij:

“Het resultaat op korte termijn is nu heilig en dat betekent dat we afscheid nemen van Gertjan Verbeek. Boven alles telt nu het eerste elftal.”

Vertrouwen uitgesproken

De afgelopen weken spraken Van Halst en statutair directeur Erik Velderman hun steun nog uit voor Verbeek. Ook zei de directie dat de spelers het vertrouwen in de trainer niet verloren waren. Volgens Tubantia zou de meerderheid van de spelers de afgelopen weken echter hebben gezegd dat ze niet verder willen met Verbeek. Volgens Van Halst is de afgelopen dagen nieuwe informatie aan het licht gekomen waarna bleek dat het “draagvlak te broos was geworden”.

De trainer zou onder meer kwalijk genomen worden dat hij niet duidelijk communiceert. Ook zou zijn manier van trainen “gedateerd” zijn en zou hij niet luisteren naar kritiek. Volgens Tubantia kon de voetballer op het einde “met vrijwel niemand door een deur”. Eerder in zijn loopbaan werd Verbeek ook vroegtijdig ontslagen bij onder meer Feyenoord en AZ.

‘Situatie onhoudbaar’

Verbeek zei tegen de NOS niet verrast te zijn door zijn ontslag, omdat de situatie in Enschede “onhoudbaar” was geworden. De ontslagen trainer verwijt regionale media te negatief te zijn geweest in hun berichtgeving over de Twentse club. Ook zouden “drie tot vier jongens uit de spelersgroep die hoog in de hiërarchie staan” hebben geklaagd bij de raad van commissarissen.

Het zouden dezelfde spelers zijn geweest die ex-trainer René Hake in oktober “lieten vallen”. Welke spelers dit zijn, is onduidelijk. Hake werd in oktober uit zijn functie als hoofdtrainer gezet wegens “tegenvallende resultaten”. Hij was de eerste trainer in de eredivisie die dit seizoen opzij werd geschoven.