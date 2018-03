Frans begrotingstekort daalt tot onder 3 procent

Voor het eerst in tien jaar tijd is het Franse begrotingstekort onder de Europese bovengrens van 3 procent uitgekomen. Uit maandag gepubliceerde cijfers van het Franse statistiekbureau blijkt dat het Franse begrotingstekort vorig jaar is afgenomen tot 2,6 procent van het bruto binnenlands product. In 2016 was dat nog 3,4 procent.

Dat Frankrijk aan de Europese aan de regels zou voldoen, komt niet als een verrassing. In ramingen werd eerder al uitgegaan van een tekort van 2,9 procent. Dat het tekort uiteindelijk aanzienlijk lager uitvalt, is volgens minister Bruno Le Maire (Financiën) vooral te danken aan de economische groei, zo zei hij maandag op de Franse radio.

De zogeheten drieprocentsnorm is een afspraak die voortkomt uit het Stabiliteits- en Groeipact, een pakket met Europese afspraken bedoeld om de economische stabiliteit in Europese Unie te bewaren. Sinds die regels in 1999 werden ingevoerd, voldeed Frankrijk slechts vier keer aan de begrotingsnorm. De laatste keer was in 2007.

Schuld nog niet op peil

Aanvankelijk eiste Brussel dat Frankrijk zijn tekort al in 2013 tot beneden de drieprocentsgrens zou terugdringen. Die deadline bleek geenszins haalbaar, waarna de Franse regering de afgelopen jaren telkens uitstel kreeg. Frankrijk en Spanje waren de enige landen in Europese Unie die nog niet aan de Europese begrotingsnormen voldeden.

Nederland had ook jarenlang een tekort, maar kon toch goedkoop lenen. Hoe relevant en gevaarlijk is een begrotingstekort?

De afgelopen jaren hebben de regeringen van president François Hollande en de huidige president Emmanuel Macron het tekort stukje voor stukje teruggedrongen. Zo werd onder meer bezuinigd op gesubsidieerd werk en de huursubsidie. Ook kreeg de Franse overheid meer geld binnen door een (tijdelijke) verhoging van de belasting voor grote bedrijven.

Naast een begrotingsnorm kent het Europese Stabiliteits- en Groeipact ook regels voor de staatsschuld: die mag niet uitkomen boven de 60 procent van het bbp. Aan die eisen voldoet Frankrijk bij lange na nog niet: de Franse schuld kwam vorig jaar uit op 97 procent, zo staat te lezen in de maandag gepubliceerde cijfers. Ook veel andere Europese landen halen die norm nog niet.