Extra maatregelen om luchtkwaliteit te verbeteren

Om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren heeft staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven (D66) maandag aanvullende maatregelen voorgesteld. Het gaat om zo’n honderd extra maatregelen, variërend van lokaal tot landelijk, die zijn samengesteld met provincies en gemeenten.

Volgens de staatssecretaris moeten gemeenten bijvoorbeeld lagere parkeertarieven kunnen vragen voor voertuigen die minder vervuilend zijn. Ook wil ze extra investeringen in elektrische laadpalen en enkele kruispunten herinrichten.

Nederland voldoet niet overal aan de Europese normen voor de luchtkwaliteit, met name in drukke straten in de steden en rond veehouderijen. Volgens de staatssecretaris is gezonde lucht van “levensbelang”.

“We zijn continu bezig onze luchtkwaliteit verder te verbeteren en knelpunten uit de wereld uit te helpen. Het stopt dan ook niet wanneer we straks aan Europese normen voldoen, want het kabinet streeft naar de waarden die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert.”

Het plan moet nog worden goedgekeurd en gaat op 27 maart in consultatie. Dan wordt er meer duidelijk over de maatregelen en de kosten.

In januari riep de Gezondheidsraad de overheid op om meer te doen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Volgens de raad levert luchtvervuiling “een belangrijke bijdrage” aan ziekte en sterfte. Naar schatting overlijden jaarlijks twaalfduizend mensen in Nederland vroegtijdig. “Wanneer de luchtkwaliteit voldoet aan de Europese grenswaarden, betekent dit echter niet dat daarmee ook de volksgezondheid volledig wordt beschermd”, stelde de raad.