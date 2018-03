En opeens is het weer leuk om naar Oranje te kijken

In de complexe zoektocht naar een vernieuwd team en een bijpassend spelsysteem, heeft bondscoach Ronald Koeman een uitstekende exercitie beleefd op een maandagavond in het Zwitserse Genève.

In het oefenduel tegen Portugal, de regerend Europees kampioen, werd het 3-0 in een optreden dat in veel opzichten het nieuwe elan uitdroeg waar Oranje en zijn aanhang zo lang naar snakte.

Het is te vroeg, en het recente verleden is te besmeurd, om te spreken van iets in de richting van een wederopstanding – maar ach, het is een uitslag om verder op te bouwen.

In de tweede interland onder Koemans leiding in vier dagen tijd, leek veel opeens samen te vallen, waar vrijdag in zijn debuut tegen Engeland nog veel mislukte.

Koeman had na dat duel aangegeven dat de defensieve organisatie prima stond, maar dat er in balbezit méér ondernomen moest worden – aanvallend was het armoedig geweest.

Tegen Portugal – dat niet bijster geïnspireerd leek, later overigens wel geïrriteerd dat resulteerde in een rode kaart – werd dat ten uitvoer gebracht. Oranje stond compact, Portugal werd vastgezet, waarna in de tegenstoten veel gevaar werd gecreëerd.

In dit team, op zeven plaatsen gewijzigd ten opzichte van vrijdag, zat meer snelheid, meer beweging en meer directheid en risico in de passing. Het is het soort voetbal dat zo lang ontbrak, inzake Oranje.

Snelle, uitgevoerde aanval, die 1-0. Davy Pröpper weet op links aan de zijlijn tussen twee man in nog te openen op Memphis Depay die via een aantal tussenstations – waaronder de verdedigers Virgil van Dijk en Kenny Tete – uiteindelijk binnentikt.

De verdedigers, ze speelden in alle goals een bepalende rol. Matthijs de Ligt geeft als een soort rechtsbuiten de assist, hard op het hoofd van Ryan Babel bij de 2-0. Dezelfde De Ligt kopt na een vrije trap goed terug, waaruit Van Dijk de 3-0 maakt.

De belangrijkste verandering in dit alles, ten opzichte van vrijdag, was wellicht die van de handige, snelle Ryan Babel die in plaats van de statische goalgetter Bas Dost speelde. Er zat meer dynamiek, meer energie en meer geloof in aanvallende intenties dan in lange tijd is gezien – al bloedde het in de tweede helft dood.

De 18-jarige Justin Kluivert van Ajax werd zijn Oranje-debuut gegund, evenals het 20-jarige AZ-talent Guus Til. Bijna zorgden zij samen nog voor de 4-0 – tegen toch een Europese grootmacht. Kluivert, Til – jongens voor de toekomst, het is ze gegund om positief te beginnen bij een Oranje dat zo lang met vraagtekens was omgeven.

Het duel werd verstoord door fans die op de foto wilden met Cristiano Ronaldo. Ronaldo werd onschadelijk gemaakt door de 18-jarige De Ligt. De beuk die hij van de Portugees kreeg, mag hij als een compliment zien.