Dode in Saoedische hoofdstad bij raketaanval Houthi-rebellen

Bij een raketaanval van Houthi-rebellen op de Saoedische hoofdstad Riad is één dode gevallen en zijn twee mensen gewond geraakt zondagnacht, meldt persbureau AP. Er werden in totaal zeven raketten afgeschoten op verschillende doelwitten.

Volgens het Saoedische leger werden alle raketten onderschept, maar kwamen er brokstukken van een van de raketten in een woonwijk terecht waardoor een persoon met de Egyptische nationaliteit om het leven kwam. Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Jemen dat er een dode is gevallen in Riad.

Vermoedelijke beelden van de raket werden getoond door de Saoedische nieuwszender Al Arabiya:

#BREAKING: Footage sent to Al Arabiya shows moment anti-defense missiles from #Saudi Patriot batteries fired to intercept apparent #Houthi missile over #Riyadh. Follow updates here: https://t.co/s4TdYoXf6e pic.twitter.com/0GkBiOvZl3 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 25, 2018

Blokkade

Afgelopen november en december werden er ook al raketten afgevuurd op Riad door Houthi-rebellen. Daarbij vielen geen doden en werd ook geen schade gemeld. Naar aanleiding van de eerste van die twee aanvallen werd de aanvoer van producten naar Jemen ruim twee weken geblokkeerd door Saoedi-Arabië, waardoor ook noodhulp het door oorlog geteisterde land moeilijk kon bereiken.

De blokkade was volgens Saoedi-Arabië noodzakelijk omdat Iran wapens aan de rebellen zou leveren, maar dat wordt betwist. Het is nog niet duidelijk of er op de aanval van vannacht ook maatregelen zullen volgen.

Humanitaire crisis

In 2015 begon Saoedi-Arabië, bijgestaan door andere Golfstaten, een offensief tegen de Houthi-rebellen in Jemen. Deze oorlog zorgt voor een enorme humanitaire crisis in Jemen, waarbij miljoenen inwoners honger lijden en afhankelijk zijn van noodhulp. Er worden door de Saoedische coalitie geregeld luchtaanvallen uitgevoerd op gebied in Jemen dat in handen is van de rebellen. Ook brak er een cholera-epidemie uit.