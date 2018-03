YCombinator: de start-upschool voor techbedrijven

Om één uur ’s middags stipt opent de registratiebalie in het Computer History Museum in het Californische Mountain View. Hier vindt de Demo Day van YCombinator plaats. Honderden investeerders uit Silicon Valley staan in de rij. Als de zaal open gaat wurmen ze zich naar binnen. Dit zijn mannen en vrouwen (maar vooral mannen) die miljoenen en soms miljarden dollars beheren als durfkapitalisten – en ze zitten urenlang in gangpaden of tegen een muur om naar startende ondernemers te luisteren.

Waarom? YCombinator is een zogeheten ‘accelerator’. Dat is een soort start-upschool waarin beginnende ondernemingen in ruil voor een aandeel in het bedrijf worden begeleid om snel een product op de markt te brengen. YCombinator werd opgericht in 2005 en groeide sindsdien hard. Sinds de oprichting heeft het 1.585 bedrijven bijgestaan die samen een waarde van ruim 80 miljard dollar vertegenwoordigen. Een paar van de bekendste alumni zijn Reddit (2005), Dropbox (2007) en Airbnb (2009).

YCombinator was een van de eerste ondernemingen die een businessmodel bouwde rond het begeleiden van start-ups. Het kreeg veel navolging: wereldwijd waren er in 2016 volgens investeringsbedrijf Gust 579 accelerator-programma’s. YCombinator geldt als de gouden standaard: bedrijven die dit programma doorlopen worden beschouwd als veelbelovende start-ups van Silicon Valley.

De opzet is simpel: elk jaar organiseert YCombinator een zomerschool en een winterschool, elk drie maanden lang, voor start-ups. Per lichting doen er tussen de 100 en 150 bedrijven mee, de huidige lichting bestaat uit 141 bedrijven. Het programma doet officieel geen uitspraken over het aantal aanmeldingen of over het percentage dat aangenomen wordt, maar in eerdere jaren spraken YC-partners (de ondernemers die het programma runnen) over zo’n 2 tot 3 procent. Daarmee is YCombinator competitiever dan top-universiteiten als Harvard en Stanford.

Elk bedrijf dat aangenomen wordt krijgt een investering van 120.000 dollar voor een belang van 7 procent. In drie maanden worden de oprichters klaargestoomd onder het motto ‘Make things people want’. De bedoeling is tijdens het programma al een product te lanceren, zodat de oprichters zo snel mogelijk feedback krijgen van gebruikers. Na drie maanden presenteren ze voor honderden investeerders op Demo Day, een evenement van twee dagen.

Chris Lau van Precious, een app die kunstmatige intelligentie gebruikt om babyfoto’s te ordenen. Foto’s Albert Law

Nieuwe thema’s ontdekken

YCombinator is een snelkookpan voor de beste tech-ondernemers, en dat bevalt investeerders. Christine Herron, directeur diversiteit bij durfkapitaalfonds Intel Capital, roemt YCombinator-ondernemers om hun ‘behendigheid’. „YCombinator levert ondernemers die dingen voor elkaar krijgen”, zegt ze. „Maar ik ben hier niet alleen om te investeren, ik kom ook om nieuwe thema’s op te pikken.”

Ook voor Aaron Holiday, mede-oprichter van durfkapitaalfonds 645 Ventures, is dat een belangrijke reden elk jaar naar Demo Day te komen. „Het is een van de beste plekken om op de hoogte te blijven van nieuwe technologie en hoe die op verschillende markten toepasbaar zijn”, zegt hij. De afgelopen dagen was Holiday onder de indruk „van de vele verschillende toepassingen van kunstmatige intelligentie, in heel verschillende sectoren”.

Zo was er Precious, een app die kunstmatige intelligentie gebruikt om babyfoto’s te ordenen. „Mijn dochter is twee jaar oud en ik heb al tweeduizend foto’s van haar”, zegt oprichter Chris Lau in zijn pitch, terwijl op het scherm een overzicht van die duizenden foto’s te zien is. „Wij hebben een algoritme gemaakt om te herkennen welke van die foto’s en video’s het bewaren waard zijn, bijvoorbeeld waar een baby de eerste stapjes zet.” Na Lau’s pitch klinkt er luid applaus. „That’s real”, zegt Holiday goedkeurend.

Een andere start-up die inzet op kunstmatige intelligentie is Proven. Oprichters Amy Yuan en Ming Zhao creëerden een database met 8 miljoen online recensies van beauty-producten. „Door kunstmatige intelligentie kunnen we geïndividualiseerde beauty-producten leveren aan gebruikers. Ze hoeven alleen maar gegevens als leeftijd, etniciteit en woonplaats in te vullen.” Ook Nutrigene (voedingssupplementen), Dear Brightly (huidverzorgingsproducten) en Gainful (proteïnepoeders) willen met behulp van kunstmatige intelligentie gepersonaliseerde producten op abonnementsbasis verkopen.

Andere trends tijdens de Demo Day waren onder andere SaaS-bedrijven (Software as a Service, voornamelijk HR- en sales-software voor grote bedrijven) die zich richten op Latijns-Amerika, India en Indonesië. Grote markten waar SaaS nog in de kinderschoenen staat.

En er zijn veel biotech-start-ups. Zoals Culture Robotics, dat met robots organismes kweekt voor andere biotech-bedrijven. Of Correlia Biosystems, dat het testen van bloedmonsters efficiënter maakt. Of Sixfold, dat nanotechnologie gebruikt om medicijnen op de juiste plek in het lichaam te krijgen, te beginnen met kankerbehandelingen.

Justin Kan van advocatenbureau Atrium, eerder oprichter van Twitch. Foto’s Albert Law

Een of twee zinnen over je bedrijf

De pitches komen in rap tempo voorbij op Demo Day: elke start-up krijgt twee minuten. Daarin gaat het maar heel kort over wat het bedrijf precies doet: oprichters moeten dat in een of twee zinnen kunnen zeggen. Investeerders vinden het belangrijk om te weten hoe groot de markt is, hoeveel omzet er al gedraaid wordt, en wie de oprichters zijn. Het gros van de ondernemers op het podium werkte eerder bij techbedrijven als Google, Apple, Facebook of Uber, hebben diploma’s van topuniversiteiten, of hebben al eerder start-ups opgericht. Sommigen hebben zelfs al eerder YCombinator doorlopen.

Uitschieter in die laatste categorie is Justin Kan, die voor de vierde keer meedoet aan het programma. Kan deed onder andere mee in 2007 met Twitch (dat destijds nog justin.tv heette), een platform voor het livestreamen van gamingvideo’s, dat hij en zijn mede-oprichters in 2014 voor 970 miljoen dollar aan Amazon verkochten. Dit jaar doet Kan mee met zijn nieuwe bedrijf Atrium, een advocatenbureau dat software gebruikt om start-ups zo goed mogelijk te faciliteren.

Had Kan als ervaren tech-ondernemer nog wel iets te leren? „Absoluut. Ik had nog nooit eerder een bedrijf opgezet waar de klanten start-ups zijn, dus het was absoluut nuttig om dicht bij zoveel start-ups in de buurt te zijn.” Bovendien is YCombinator „bijna familie”. „Het is altijd fijn je in deze omgeving te bevinden.”

Het netwerk van 3.700 alumni is iets waar YCombinator prat op gaat. Je hebt er veel aan, zeggen deelnemers uit deze lichting. „Als je een vraag post op het alumni-forum Bookface, heb je binnen een minuut al verschillende bruikbare antwoorden”, zeggen Mariana Matus en Newsha Ghaeli, oprichters van Biobot Analytics, dat rioolwater analyseert om het opioïden-gebruik van steden in te schatten. „Of het nu om een introductie bij mogelijke klanten, toegang tot investeerders of het vinden van kantoorruimte gaat.”

Rune Theill, medeoprichter en ceo van de Nederlandse accelerator Rockstart, is jaloers op dat netwerk. „Daar zitten de mensen die weten hoe je problemen oplost. Dat is zo leerzaam. Stel je voor dat je als startende ondernemer de oprichters van Airbnb om advies kunt vragen!” Dat doen YC-deelnemers geregeld: in de pitches op Demo Day kwam Airbnb verschillende keren naar voren als een klant of deelnemer aan een pilot. Zo’n groot bedrijf kan geloofwaardigheid verlenen aan een start-up die investeerders zoekt.

Het team van Atrium, een advocatenbureau dat software gebruikt om start-ups te faciliteren. Foto’s Albert Law

En de bedrijven die het niet redden?

Het alumni-netwerk is nog ergens anders goed voor: een nieuwe baan, voor als een start-up het niet haalt. Van de 1.585 start-ups die YCombinator sinds 2005 steunde, zijn er 315 opgeheven. Nog eens 157 zijn overgenomen – soms voor grote bedragen, maar soms ook alleen om het personeel over te nemen als het bedrijf niet van de grond komt.

De belangrijkste reden van falen voor YC-bedrijven is volgens partner Kat Manalac dat ze te snel willen groeien. „Ze nemen te veel mensen aan en gaan te hard door hun geld heen.”

Dat start-ups het soms niet redden is onvermijdelijk, ook voor YCombinator, dat heel vroeg instapt. Als een alumnus groot wordt, is dat goed nieuws voor de accelerator. Met het belang van 7 procent verdienen ze goed. Maar succes is niet voor iedereen weggelegd.

De aanwezige investeerders op Demo Day beseffen dat. „Ik heb mogelijk interesse in elf bedrijven”, zegt investeerder John Jersin, die zijn vermogen verkreeg door de verkoop van zijn start-up Connectifier aan LinkedIn in 2016. „Het is makkelijk om opgezweept te raken in de hele hype van Demo Day, maar het is onze taak als investeerder om gedisciplineerd te blijven.”