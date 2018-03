Brand in winkelcentrum in Siberië eist 64 levens

Bij een grote brand die zondag uitbrak in een winkelcentrum in het Russische Kemerovo, in Siberië, zijn ten minste 64 doden gevallen. Er liggen zeker 43 gewonden in het ziekenhuis.

Onder de slachtoffers zijn waarschijnlijk veel kinderen. Maandag werden nog meerdere mensen vermist, waardoor het aantal dodelijke slachtoffers nog kan oplopen. De brand in Kemerovo is nu al een van de grootste branden van de afgelopen honderd jaar in Rusland.

Kemerovo in Siberië

Maandagochtend vroeg, na twaalf uur in actie te zijn geweest, meldde de brandweer de brand onder controle te hebben. In de loop van de ochtend laaide het vuur echter toch weer op.

Volgens de Russische nieuwssite Meduza is het brandalarm niet afgegaan en kwamen veel bezoekers vast te zitten in het complex. Pas in de loop van de ochtend kon de brandweer het hele complex bereiken.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het hoofd van de Russische rampenbestrijding, Vladimir Poetsjkov, liet maandagochtend weten dat nog niet is vastgesteld waar en hoe het vuur is ontstaan. Het Russische Openbaar Ministerie heeft inmiddels een strafrechtelijk onderzoek ingesteld en er zijn vier personen aangehouden, onder wie de beheerder en de verhuurder van het winkelcentrum. Een dergelijk strafrechtelijk onderzoek is in Rusland een standaard-procedure bij rampen. Wel is inmiddels duidelijk dat het winkelcentrum in de afgelopen jaren niet is gecontroleerd op brandveiligheid, ondanks het feit dat er eerder gebreken waren geconstateerd in het complex.

„De controle op het wegnemen van eerder geconstateerde overtredingen had moeten plaatsvinden in 2016”, zo zei hoofdinspecteur Rinat Jenikejev zei tegen het Russische persbureau Itar-Tass: „deze kon echter geen doorgang vinden vanwege het moratorium op de inspecties”.

Vrijgesteld van inspecties

In 2015 tekende president Poetin een wet die kleine ondernemers voor een periode van drie jaar vrijstelt van inspecties op onder andere brandveiligheid. Omdat het winkelcentrum in Kemerovo stond geregistreerd als ‘midden- en kleinbedrijf’, viel het onder die vrijstelling, aldus Jenikejev.

Hoe het mogelijk is dat het enorme winkelcomplex – bijna 19.000 vierkante meter met tientallen winkels, restaurants en een bioscoop – stond ingeschreven als ‘midden- en kleinbedrijf’, was maandag nog niet bekend. De Petersburgse krant Fontanka meldde dat het winkelcentrum in handen was van een 44-jarige lokale politica van de regeringspartij ‘Verenigd Rusland’.