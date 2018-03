Beveiliger Wilders voor de rechter om lekken

Politieagent Faris K. van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) die belast is met onder meer het bewaken van Tweede Kamerlid Geert Wilders zal zich voor de strafrechter moeten verantwoorden wegens het lekken van vertrouwelijke informatie. Het Haagse openbaar ministerie zal hem dagvaarden wegens schending van het ambtsgeheim en computervredebreuk.

Faris K. werd vorig jaar februari aangehouden. In een onderzoek was de politie er per toeval achter gekomen dat hij informatie lekte. Opsporingsbronnen zeiden het vermoeden te hebben dat de agent informatie lekte naar een Marokkaans-Nederlandse criminele groepering. Het OM in Den Haag zegt nu dat de verdachte agent alleen gelekt zou hebben naar vriendinnen. Hij zou „stoere praat” gebezigd hebben tegenover vrouwen en in die gesprekken politie-informatie hebben prijs gegeven.

Werkstraf 100 uur

Na zijn aanhouding vorig jaar besloot Wilders alle publieke campagneactiviteiten van de PVV op te schorten. Faris K. is in 2008 al door de politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 100 uur wegens het lekken van informatie. Hij werkte toen bij de politie in Utrecht. Hij zou persoonsgegevens, strafrechtelijke onderzoeken, meldingen en openstaande zaken tegen drie personen aan iemand hebben doorgespeeld.

In november 2015 zijn nóg twee Marokkaans-Nederlandse politieagenten, belast met de beveiliging van Wilders, opgepakt. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan het witwassen van crimineel geld. Het gaat om twee broers: Anouar en Omar el M.

Illegale vleeshandel

De verdachten beschikten volgens de FIOD over voor bijna twee miljoen euro aan onroerend goed en banktegoeden in het buitenland. Het vermoeden bestond dat dit door misdaad is verkregen. Het zijn naar verluidt winsten die gemaakt werden door illegale handel in vlees. Het OM zal ook deze verdachten voor de rechter dagen. Wanneer deze zaak dient is nog niet bekend.