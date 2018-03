Wat zegt de eerste GP over dit seizoen?

Sebastian Vettel bleef in zijn Ferrari de Mercedes van Lewis Hamilton voor. Foto linksonder: de ‘spin’ van Max Verstappen in zijn Red Bull.

Een winterstop van drie maanden is te kort om de verhoudingen in de Formule 1 te veranderen. En een nieuwe laag verf aan de buitenkant kan ook niet verhullen dat de belangrijkste tak van de autosport aan de binnenkant aan het roesten is.

De openingsrace van het nieuwe seizoen in Melbourne is ook een lastige graadmeter. Het is een van de mooiste en sfeervolste – de grand prix in Albert Park behoort tot de favoriete van de coureurs. Maar het is ook een circuit waar inhalen vrijwel onmogelijk is. De race is een tactisch steekspel met pitstops en het is voor de teams vooral hopen op pech en fouten bij de concurrentie.

Zo ook zondag. Sebastian Vettel won voor Ferrari de race, net als vorig jaar. Het was het resultaat van een handige pitstop tijdens de zogenoemde ‘virtual safety car’, vanwege een gestrande auto van Haas-coureur Romain Grosjean. Vettel besloot voor zijn eerste en enige bandenwissel te gaan. Lewis Hamilton (Mercedes) was daarvoor al in de pits geweest en omdat de Brit volgens de regels van de safety car langzamer gaan rijden, kon Vettel hem kon voor blijven. Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf de schuld aan een een softwarebug, waardoor de tijdsmarges verkeerd werden ingeschat.

Voor de rest bepaalden pech en rijdersfouten de uitslag. Maar op basis van achterliggende data en de prestaties tijdens de trainingen en kwalificatie van vrijdag en zaterdag is alsnog wel een en ander duidelijk over de krachtsverhoudingen.

Mercedes weer favoriet

De zege van Vettel en de derde plaats van teamgenoot Kimi Räikkönen, kunnen niet verbloemen dat Mercedes wederom de beste auto heeft. Dat wist Vettel ook, hij begon na afloop telkens over de mazzel die hij had gehad. Ook Red Bull-teambaas Christian Horner benadrukte dat.

In de kwalificatie eindigde Hamilton bijna zeven tienden voor Vettel. Het verschil werd door de concurrentie al snel verklaard in de ‘kwalificatiemodus’ van de Mercedes-motor, die kan worden opgeschroefd voor een paar tienden winst. Maar zonder die optie was Mercedes nog de snelste geweest.

Ferrari zat er vorig seizoen in Melbourne dichter op en bleek toen qua tempo zelfs het betere team. Daardoor ontspon zich in de eerste helft van het seizoen een strijd tussen twee teams waar de sport sinds de invoering van de hybride-motoren in 2014 zo naar verlangde. Dit seizoen lijkt Ferrari vooralsnog dus iets meer achterstand te hebben op Mercedes.

Red Bull sterker

Daar staat de positieve ontwikkeling van Red Bull tegenover. Na de wintertests in Barcelona heerste er al voorzichtig optimisme, dat het team bevestigd zag tijdens het eerste raceweekend. De snelheid tijdens de trainingen was veelbelovend en in de kwalificatie deed Max Verstappen amper onder voor Ferrari. Als hij geen foutje had gemaakt tijdens zijn snelste ronde, had hij de beide Ferrari’s voor zich gehouden.

Terwijl Red Bull vorig jaar in Australië een achterstand tot wel anderhalve seconde had op Ferrari en Mercedes, waarna een lange maar uiteindelijk relatief succesvolle inhaalrace volgde. Nu rijden Verstappen en Daniel Ricciardo al meteen met de „quick race car”, in de woorden van teambaas Horner. Zoals die er aan het slot van vorig seizoen ook was: een auto die in de kwalificatie niet de snelste is, maar tijdens de wedstrijd weinig onderdoet voor de concurrentie.

Op pure snelheid komt de Renault-motor van Red Bull nog wel tekort ten opzichte van Ferrari en Mercedes. Het was in ieder geval bemoedigend dat ze er op een circuit als Melbourne, met veel lange rechte stukken, goed bij zaten. Het resultaat van zondag, met Ricciardo op plaats vier en Verstappen als zesde, vertelde niet alles. Het racetempo was dik in orde, getuige de snelste raceronde van de dag op naam van Ricciardo.

Na de grands prix van Bahrein en China volgen voor de races in Europa nog updates aan de auto en motor. En niet onbelangrijk: het optimisme over de betrouwbaarheid van de Renault-motor, die vorig jaar voor dertien uitvalbeurten zorgde.

Het gat tussen de beste drie teams en de rest zal ook dit seizoen groot zijn, denkt Verstappen. Ondanks de vijfde plaats van Fernando Alonso in zijn McLaren, dit seizoen ook met een Renault-motor.

Likje verf

De Formule 1 heeft een nieuwe huisstijl. Er is een hymne gecomponeerd. Van de sociale media wordt nog meer gebruik gemaakt. Met Netflix is een deal gesloten voor een tiendelige documentaireserie. En de gridgirls – „niet meer van deze tijd” – zijn ingeruild voor gridkids, in Melbourne talentvolle karters van een jaar of tien.

Het zijn nieuwerwetse, esthetische aanpassingen, bedoeld voor meer betrokkenheid bij de fans. Maar die zien ook wel in dat het racen er niet leuker op wordt. „Ik had de tv uitgezet”, zei Verstappen na de race. Melbourne is niet de enige grand prix van het Formule 1-seizoen die met de huidige auto’s tot nauwelijks meer dan een veredelde optocht leidt.

Aan de circuits ligt het niet zozeer, vindt ook Verstappen. Er moet iets aan de auto’s veranderen, iets aan de motoren – iets aan de verhoudingen. Een potentieel verregaand nieuw motorreglement staat pas voor 2021 gepland. Ferrari en Mercedes zijn er, als grootste profiteurs van de huidige situatie, niet over te spreken. De Italiaanse renstal dreigt, al langere tijd, zelfs met een vertrek uit de Formule 1. „Hoe eerder Mercedes en Ferrari zich losmaken, hoe beter”, liet Damon Hill, wereldkampioen in 1996, zondag op Twitter weten. „De FIA [internationale autosportfederatie] heeft haar grip op de F1 verloren.”

Voor nu rest niets meer dan de hoop op een spannende titelstrijd, bij voorkeur eentje tussen drie teams. Maar ook zo’n strijd zal niet kunnen verhullen dat de roest door de verflaag heen komt.