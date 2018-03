Volg de race: beleeft Verstappen de vliegende start waar hij zo naar snakt?

De startopstelling Nog vijf minuutjes tot de start, die dit jaar bij alle grands prix niet precies op het uur zal zijn, maar 10 minuten later. Nog even een blik op de eerste tien coureurs en onze Vlaamse vriend Stoffel Vandoorne. 1. L. Hamilton - Mercedes

2. K. Räikkönen - Ferrari 3. S. Vettel - Ferrari

4. M. Verstappen - Red Bull 5. K. Magnussen - Haas

6. R. Grosjean - Haas 7. N. Hulkenberg - Renault

8. D. Ricciardo - Red Bull 9. C. Sainz Jr. - Renault

10. F. Alonso - McLaren

…

12. S. Vandoorne - McLaren

15. V. Bottas - Mercedes

Verstappen: podiumplek zit erin De Nederlanders verwacht dat alle coureurs slechts één pitstop zullen maken. Hijzelf start op een wat hardere band dan de mannen voor hem dus we verwachten dat Verstappen een langere eerste 'stint' zal rijden: "Iedereen zal wel gaan voor twee stints, één stop dus. Bij de start proberen zo goed mogelijk weg te komen en dan gaan we het zien. Met de snelheid zit goed dus een podiumplek zit erin."

Wat we van de race kunnen verwachten In principe staat het circuit Albert Park niet echt garant voor veel inhaalacties. Vorig jaar waren er gedurende de 58 raceronden bijvoorbeeld slechts twee. Het is dus zaak om een zo goed mogelijke start te beleven. Max Verstappen begint op een andere band dan de mannen voor hem. Hamilton, Raikkonen en Vettel zullen eerder een pitstop moeten maken omdat hun ultra soft band sneller ‘op’ zal raken dan de iets duurzamere super soft waar de Nederlander op start. Voor Verstappen is het dan zaak niet te veel achterstand te hebben opgelopen zodat bovengenoemd drietal na hun stop achter hem terugkeren op de baan.

Maar Red Bull heeft toch het beste chassis? Dat is een aanname, waarvoor weliswaar vrij veel draagvlak bestaat en die u dus wel eens gelezen of gehoord kunt hebben in de voorbije weken. De RB14 lijkt het bochtenwerk een tikje beter te verteren dan de concurrentie. Maar alles is een kwestie van balans: Red Bull wéét dat het vermogen mist en probeert dat te compenseren met een chassis en aerodynamica die meer prestatie bieden in de bochten, waar neerwaartse druk en niet het vermogen de snelheid grotendeels bepaalt. Mercedes en Ferrari kunnen in hun ontwerpfilosofie de balans minder naar die bewuste downforce laten uitslaan omdat zij immers beschikken over betere motoren die hen op de snellere baanstukken winst opleveren.

Prima weer Nog een kwartier tot de start, de weersomstandigheden zijn vooralsnog prima. er werd regen voorspeld aan het einde van de dag, maar die lijkt te laat te komen om een rol te spelen in de race. It's a beautiful day for a motor race! ☀️#AusGP #F1 pic.twitter.com/JdlyEAGiry — Formula 1 (@F1) 25 maart 2018

Is de startpositie van Verstappen een buzzkill? Niet direct. De gedachte van sommige fans en volgers dat hij dit jaar de wereldtitel maar eens zou moeten gaan pakken, is nooit reëel geweest. Dankzij ongewijzigde reglementen op technisch gebied kruipt het veld wel dichter naar elkaar toe, maar Red Bull heeft vooral te maken met een nog steeds wat minder krachtige Renault-aandrijving terwijl Ferrari en Mercedes ook deze winter weer niet stil hebben gezeten. .@Max33Verstappen maakte een klein foutje in zijn laatste ronde, maar is tevreden over de kwalificatie: 'Foutje kostte me 2 tienden, maar blij dat we dichtbij Ferrari zitten.' #AusGP #ZiggoSportF1 pic.twitter.com/wPrHeHSxuh — Ziggo Sport F1 (@ZiggoSportF1) 24 maart 2018 De geschiedenis leert ons echter ook dat Red Bull gedurende het seizoen sterk is in het doorontwikkelen van zijn wagens en bovendien is het stratencircuit van Melbourne, gesitueerd in Albert Park, niet bepaald representatief voor de arena’s waarin het gros van de GP’s verreden gaat worden. Lees ook: Twintig pas, maar nu al een ervaren coureur

Waar staat Verstappen? Het lijkt er voorlopig op dat de inmiddels 20-jarige Nederlander in zijn vierde Formule 1-seizoen begint waar hij vorig jaar eindigde, zij het nog dichter op de twee absolute topteams Mercedes en Ferrari. Met name die laatste lijkt meer te duchten te hebben van Red Bull: het gat was vorig jaar bij de openingsrace veel groter maar anderzijds start Verstappen straks wel gewoon weer achter de Duitse en Italiaanse wagens. Dit is allemaal afgaande op wat we tijdens twee weken wintertests zagen en vooral wat de afgelopen twee dagen in Melbourne ons voorschotelden. Max Verstappen kwalificeerde zich gisteren als 4de; vóór teamgenoot Daniel Ricciardo maar achter Ferrari-duo Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) was zaterdag van de buitencategorie: