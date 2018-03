Tientallen doden en vermisten na brand in Siberisch winkelcentrum

Bij een brand in een winkelcentrum in de Siberische stad Kemerovo zijn zeker veertig doden gevallen, melden Russische persbureau’s. Ook worden nog tientallen mensen vermist. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen.

De brand brak zondagmiddag lokale tijd uit op de vierde etage. In het pand zijn naast winkels en restaurants onder meer een bioscoop, een bowlingbaan en een kinderspeeltuin gevestigd. Het dak van het winkelcentrum is ingestort.

Na het uitbreken van de brand sprongen verschillende mensen in paniek naar beneden om zichzelf in veiligheid te brengen. Meer dan honderd mensen zijn geëvacueerd uit het complex.

Voordat het dodental zondagavond steeg van twaalf naar veertig spraken hulpdiensten van zeventig vermisten, onder wie veertig kinderen.Toen waren er ook 43 gewonden geteld.

Condoleances Poetin

President Vladimir Poetin is geïnformeerd over de brand en condoleert de families en vrienden van de slachtoffers en wenst alle gewonden een spoedig herstel.

Het winkelcentrum beslaat in totaal 23.000 vierkante meter en 16.000 vierkante meter daarvan is getroffen, meldt persbureau TASS. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.

Kemerovo is een mijnstad in Siberië in het midden van Rusland en telt zo’n 500.000 inwoners.