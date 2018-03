Sagan verslaat Quickstep-roedel

Schokschouderend en huilend zit de Italiaan Elia Viviani op het asfalt van de Vanackerestraat, de handen voor de ogen. Vlak daarvoor is de renner van Quickstep als tweede over de finish gekomen in Gent-Wevelgem. Sprint verloren van wereldkampioen Peter Sagan, die de Vlaamse klassieker voor de derde keer won. Al in de laatste meters sloeg Viviani een paar maal hard op zijn stuur uit pure frustratie. Die snel daarna omsloeg in diepe droefenis. In de sterrenploeg van Quickstep tellen tweede plaatsen niet, ook al is het achter de ijzersterke Sagan. Alleen winst is goed genoeg.

„Dit was een grote kans”, besefte Viviani nadat hij tijdens de huldiging weer bij zinnen was gekomen. Dit seizoen kwam de 29-jarige Italiaan van het Britse Sky naar de ploeg van manager Patrick Lefevere voor een hoofdrol in het klassieke voorjaar. In Gent-Wevelgem reed de hele ploeg in zijn dienst. Viviani had in de eindsprint de snelste benen, maar hij won niet. Sagan zette aan de linkerkant van de weg zijn sprint slim wat vroeger in toen de Italiaan op rechts even ingesloten zat. Al het werk van sterke ploeggenoten als Phillip Gilbert, Zdenek Stybar en Niki Terpstra niet afgemaakt. „Dan is het normaal dat de emoties de boventoon voeren”, treurde Viviani na afloop voor de Belgische tv-zender Sporza.

Jaar 1 na Tom Boonen

Ook in jaar 1 na Tom Boonen, het vorig seizoen gestopte boegbeeld van de ploeg, heerst Quickstep over de Vlaamse wegen. Van de ijskoude GP Samyn eind februari tot E3- Harelbeke afgelopen vrijdag, beide gewonnen door Terpstra, speelt de Belgische ploeg een overmacht aan toprenners vaak feilloos uit. In totaal staat de zegeteller al op negentien. Zie het tekentje van een wolvenkop, achterop hun shirt. Vorig seizoen bedacht door ploegleider Brian Holm. „Samenleven, alles voor elkaar overhebben en elkaar niet achterlaten”, vatte Terpstra bij de NOS de symboliek samen voorafgaand aan Gent-Wevelgem. En de roedel gaat op jacht naar meer: komende zondag de Ronde van Vlaanderen, een week later Parijs-Roubaix.

Ploegbaas Lefevere kwam sinds de jaren negentig al elf keer winnend uit ‘De Hel van het Noorden’, met Boonen (vier zeges) en Johan Museeuw (drie) als topscorers. In de Ronde van Vlaanderen wonnen zijn renners acht keer, waarvan Boonen en Museeuw elk drie keer. Het geheim achter de jarenlange dominantie? „We zijn er in geslaagd een topploeg te maken maar het familiale aspect te koesteren”, verklaarde Lefevere vorig jaar bij het afscheid van Boonen. Waarbij zijn eigen rol niet te onderschatten is. De 63-jarige Vlaming bouwt op een vaste kern van begeleiders, zoals ploegleider Wilfried Peeters, trainer Tom Steels en ploegarts Yvan Van Mol, al ruim dertig jaar in het profpeloton.

Van Mol maakte vorig jaar een vergelijking tussen Lefevere en Peter Post, de in 2011 overleden ploegbaas van de succesploegen Raleigh en Panasonic. „Bij allebei was hun motto: eerst het personeel, renners kun je altijd vinden. Bij veel ploegen is het verloop van personeel groot, bij ons niet. Dat geeft renners stabiliteit.” Ook al beschikt Quickstep over toppers van verschillende nationaliteiten, de begeleiding zorgt dat er één lijn is. „Er zijn bij ons geen klieken”, aldus Van Mol.

Impuls met materiaalkennis

Lefevere kiest daarbij ook tijdig voor vernieuwing. In 2012 gaf hij zijn ploeg een impuls met de materiaalkennis van de Duitse ex-renner Rolf Aldag. Cruciaal was in hetzelfde jaar een jarenlange overeenkomst met de Tsjechische zakenman Zdenek Bakala, die miljoenen opleverde zonder dat het hem alle zeggenschap kostte over de ploeg. Na het afgelopen seizoen schroomde Lefevere niet om zijn ploeg te verjongen. Toppers als Marcel Kittel, Daniel Martin en Matteo Trentin mochten weg. Naast Viviani werden ze vooral vervangen door nieuw talent.

De 21-jarige Colombiaan Alvaro Hodeg won onlangs de Handzame Classic en de eerste rit in de Ronde van Catalonië. Zijn Nederlandse leeftijdsgenoot Fabio Jakobsen toonde zich direct de sterkste in Nokere Koerse. „Deze ploeg staat als een huis”, sprak hij begin dit seizoen in het blad Procycling. En over de ploegvoorstelling: „Het leek wel of ik bij Real Madrid of Barcelona op de teamfoto mocht.”

Ook in de tachtigste editie van Gent-Wevelgem had Quickstep zondag de koers stevig in handen. Na de tweede passage van de Kemmelberg ontstond een kopgroep van ruim twintig man, met Gilbert, Stybar, Yves Lampaert en Viviani namens Quickstep. Moet de Italiaan vrezen voor zijn positie in het sterrenensemble omdat hij niet won? „Wij laten niemand achter”, zegt Lefevere. Zijn wolven gaan samen op jacht naar nieuw succes.