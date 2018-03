Onderzoek naar dood arrestant in Leeuwarden

De Rijksrecherche onderzoekt de dood van een man uit Leeuwarden die bij een arrestatie zaterdagavond om het leven kwam. De man verzette zich tegen zijn aanhouding en werd daarbij onwel.

De doodsoorzaak wordt momenteel onderzocht. Het is nog onduidelijk of de man ten tijde van de arrestatie iets mankeerde. Het Openbaar Ministerie (OM) wil zondag niet inhoudelijk op de zaak reageren.

Reanimatie

De politie reageerde zaterdagavond op een melding van een ruzie in een woning in de wijk Techum, aan de zuidkant van Leeuwarden. De politie ging met de man in gesprek waarna hij zich vervolgens verzette tegen zijn aanhouding. Daarbij werd hij onwel.

Hulpdiensten probeerden de man vervolgens te reanimeren. De Leeuwarder Courant schrijft dat hierbij een traumahelikopter en twee ambulances aanwezig waren. Volgens het OM is het gebruikelijk dat de Rijksrecherche een onderzoek instelt wanneer iemand bij een aanhouding komt te overlijden.