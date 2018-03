Nigeria bespreekt wapenstilstand met Boko Haram

De Nigeriaanse overheid onderhandelt met terreurgroep Boko Haram over een mogelijk staakt-het-vuren. Dat schrijft minister Lai Mohammed van Informatie in een verklaring aan persbureau Reuters zondag. Hoewel al langer bekend is dat president Muhammadu Buhari wil onderhandelen met de groep, is het voor het eerst in jaren dat Nigeria zich uitlaat over besprekingen die moeten leiden tot een wapenstilstand.

“Het is onbekend voor velen, maar we onderhandelen al enige tijd over een staakt-het-vuren met de opstandelingen”, zegt Mohammed. De toelichting volgt op de vrijlating van meer dan honderd schoolmeisjes de afgelopen weken. Zij werden vorige maand ontvoerd in de noordoostelijke plaats Dapchi.

Wapenstilstand van een week

Ook voor hun vrijlating onderhandelde de Nigeriaanse regering met Boko Haram. Volgens de minister was een wapenstilstand van een week afgesproken om de meisjes vrij te krijgen. Het lot van zes meisjes is nog onbekend. Volgens de groep die vrijgelaten is, kwamen vijf in gevangenschap om het leven en zit een meisje nog vast.

De onderhandelingen moeten volgens Mohamed op de lange termijn een einde brengen aan het geweld in Nigeria. Het is overigens zeer de vraag of het ergens toe gaat leiden. Boko Haram - ‘Westers onderwijs is onrein’ - strijdt sinds 2009 tegen de Nigeriaanse overheid en wil een islamitische staat stichten in de regio. Daarbij zijn al tienduizenden mensen om het leven gekomen, zeker twee miljoen Nigerianen ontheemd en nog eens duizenden ontvoerd. De massaontvoering in Dapchi was de grootste sinds 2014, toen 270 meisjes werden meegenomen uit het plaatsje Chibok.