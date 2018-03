Moldaviërs demonstreren voor aansluiting bij Roemenië

Zo’n tienduizend pro-westerse demonstranten die willen dat Moldavië zich aansluit bij EU-lidstaat Roemenië zijn zondagmiddag de straat opgegaan in de Moldavische hoofdstad Chisinau. Traian Basescu van Roemenië liep mee in de protestmars en hield een vlammend pleidooi, schrijft Reuters.

“We roepen de parlementariërs in Moldavië en Roemenië op om in de nabije toekomst te stemmen voor eenwording”.

De voormalig Sovjetrepubliek is sinds 1991 onafhankelijk. Komende dinsdag is het precies honderd jaar geleden dat het gebied zich aansloot bij Groot-Roemenië. Daarvoor hoorde het bij tsaristisch Rusland en in 1940 werd Moldavië geannexeerd door de toenmalige Sovjet-Unie.

Tegenwoordig is het straatarme Moldavië verdeeld in een overwegend Roemeens sprekend westelijk deel en een zichzelf onafhankelijk verklaarde strook in het oosten dat zwaar op de hand is van Rusland: Transnistrië. Geen enkel land erkent Transnistrië als onafhankelijke staat, ook Rusland niet.

Pro-Russische president tegen demonstraties

De demonstratie verliep vreedzaam hoewel de politie wel 21 mensen heeft aangehouden die de mars wilden verstoren. Zij hadden volgens Reuters gasmaskers en messen bij zich.

De pro-Russische president Igor Dodon had de bevolking opgeroepen niet de straat op te gaan. Hij wil juist nauwere banden met Moskou in plaats van aansluiting bij Roemenië en dus de EU.

In november worden er verkiezingen gehouden in Moldavië. Als de socialistische partij van Dodon dan wint, dan is hij van plan een wet in te voeren waarmee ‘staatsondermijnende organisaties’ die zich willen aansluiten bij Roemenië verboden kunnen worden.

Moldavië is het armste land van Europa. Vooral jongeren willen voor een betere toekomst toenadering tot de Europese Unie, al is het niet erg waarschijnlijk dat dat er van gaat komen.