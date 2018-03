Onder daverend applaus beklimt het negenjarige meisje het podium: “Mijn naam is Yolanda Renee King, de kleindochter van Martin Luther King.” In het hart van de politieke macht in de Verenigde Staten, Washington DC, sprak zij zaterdag duizenden demonstranten toe: “Mijn opa had de droom dat zijn kinderen niet op hun huidskleur beoordeeld zouden worden. Mijn droom is dat de wereld wapenvrij wordt.”

Als volleerd activist zweepte ze de jonge betogers op. Activisme is haar niet vreemd; een groot deel van het gezin van Luther King heeft een activistische inborst. Haar vader, Martin Luther King III, sprak zich recent nog kritisch uit nadat president Trump enkele Afrikaanse landen “shithole countries” had genoemd.

Niet alleen in Washington stroomden de straten vol, ook in onder andere New York en Los Angeles verzamelden zich in totaal tienduizenden betogers. Hun opvallendste gemeenschappelijke deler is hun leeftijd: Yolanda Renee King mag piepjong zijn, zaterdag was ze niet de enige. Sinds de Vietnamoorlog waren niet meer zoveel jonge mensen op de been, schreven persbureaus zondag. Aanleiding voor de ‘Mars voor onze levens’ is een schietpartij op een school in Florida in februari. Zeventien mensen, overwegend pubers, werden doodgeschoten.

Bekijk hier de beeldserie die NRC over de protesten maakte.

Zes minuten stilte

Het meest indrukwekkende betoog kwam van scholier Emma Gonzalez. “Zes minuten en twintig seconden met een AR-15 en mijn vriendin Carmen zal nooit meer klagen over haar pianoles.” De zeventienjarige activist is inmiddels een bekend gezicht bij de demonstraties voor strengere wapenwetgeving. Als een van de weinige overlevenden van de Florida-schietpartij hield zij kort na de aanval een emotionele speech en kreeg op sociale media veel bijval. In Washington was ze toepasselijkerwijs zes minuten stil om haar leeftijdsgenoten te herdenken.

Regering Trump

“Als je goed luistert, hoor je de machtige mensen trillen van angst”, sprak Gonzalez’ schoolgenoot David Hogg op een steenworp afstand van het Witte Huis. “We gaan ervoor zorgen dat we overal gehoord worden.”

De demonstraties komen op een spannend moment voor de VS. In november worden de Congresverkiezingen gehouden, een goede graadmeter voor het draagvlak van de regering Trump onder kiezers. De kans bestaat dat de Republikeinen, over het algemeen voorstanders van de huidige wapenwet, hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden verliezen. Of de Republikeinen onder Trump gehoor geven aan de oproep, zal moeten blijken. In het Witte Huis en zelfs op Twitter bleef het zaterdag in ieder geval stil.