Indiase premier in opspraak vanwege vermeend misbruik data

De discussie over privacy en het delen van persoonlijke data heeft dit weekend de Indiase premier Narendra Modi bereikt. Een app van de premier waarmee hij direct kan communiceren met mensen die zich aanmelden zou zonder toestemming persoonlijke gegevens delen met derden.

Een Franse onderzoeker die schrijft onder het pseudoniem Elliot Alderson meldde vrijdag op Twitter dat de gegevens van de NaMo App (een afkorting Narendra Modi) terecht komen bij een domeinnaam gekoppeld aan een Amerikaans bedrijf. Het zou gaan om informatie over de telefoon en het netwerk, maar ook persoonlijke data zoals e-mail, foto’s, het geslacht en naam. In totaal is de app meer dan vijf miljoen keer gedownload via de Google Android Play Store.

When you create a profile in the official @narendramodi #Android app, all your device info (OS, network type, Carrier …) and personal data (email, photo, gender, name, …) are send without your consent to a third-party domain called https://t.co/N3zA3QeNZO . pic.twitter.com/Vey3OP6hcf

Modi’s partij Bharatiya Janata (BJP) ontkent de aantijgingen. De data zouden alleen ingezet worden voor gebruikersanalyse om gebruikers “de meest contextuele content” aan te kunnen bieden. De premier zelf heeft nog niet gereageerd.

Het vermeende misbruik van persoonlijke gegevens leidde tot veel ophef op Twitter. De leider van de Congrespartij Rahul Gandhi reageerde cynisch: “Hoi! Mijn naam is Narendra Modi. Ik ben de Indiase premier, wanneer je jezelf aanmeldt voor mijn officiële app, dan deel ik al jouw gegevens met mijn vrienden binnen Amerikaanse bedrijven.”

Hi! My name is Narendra Modi. I am India's Prime Minister. When you sign up for my official App, I give all your data to my friends in American companies.

Ps. Thanks mainstream media, you're doing a great job of burying this critical story, as always.https://t.co/IZYzkuH1ZH

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 25, 2018