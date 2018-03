Europese Commissie noemt nieuwe baan Selmayr ‘niet eens promotie’

De omstreden benoeming van Martin Selmayr tot secretaris-generaal van de Europese Commissie voldoet volledig aan alle regels. Dat benadrukt de Europese Commissie dit weekend nog eens in een pak papier van tachtig pagina’s aan het Europees Parlement in beantwoording van maar liefst 134 vragen. Volgens de Commissie is bij eerdere benoemingen ook nooit een vacature opengesteld en is er niet eens sprake van promotie.

Selmayr blijft in dezelfde ambtenarenschaal en gaat zelfs minder verdienen, schrijft de commissie. Toch had hij als kabinetschef slechts 32 mensen onder zich en geeft hij nu als secretaris-generaal leiding aan alle 33.000 Europese ambtenaren.

De Europese Commissie laat bij de beantwoording ook weten dat Selmayr al sinds september 2015 op de hoogte was van het voorgenomen vertrek van zijn Nederlandse voorganger Alexander Italianer. Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker informeerde Selmayr, toen nog zijn kabinetschef, persoonlijk omdat hij naar eigen zeggen alle belangrijke informatie met hem deelde. Dat is saillant, omdat Juncker vorige maand nog zei dat hij de enige was die wist dat Italianer begin 2018 zou vertrekken.

Ophef over flitsbenoeming

De flitsbenoeming van Selmayr leidde tot veel ophef. Hij werd op 21 februari eerst benoemd tot nieuwe adjunct-secretaris-generaal. Enkele minuten later maakte Italianer zijn vertrek bekend en werd Selmayr gelijk gepromoveerd tot secretaris-generaal zonder dat anderen kans hadden zich voor die positie kandidaat te stellen.

Veel europarlementariërs zijn woedend dat Juncker zijn vertrouweling met zo’n ultrakorte procedure heeft benoemd en stellen dat de geloofwaardigheid van de EU hiermee ondergraven wordt.

Komende dinsdag moet de eurocommissaris die verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid, Günther Oettinger, zich hiervoor verantwoorden in het Europees Parlement. De schriftelijke beantwoording van de commissie van dit weekend vormt daar de basis voor. Formeel gaat het Europees Parlement helemaal niet over de aanstelling van ambtenaren binnen de commissie. Het parlement kan wel de regels voor EU-benoemingen aanscherpen of zelfs de hele commissie naar huis sturen.

In een eerder interview met NRC erkende vice-voorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie dat de communicatie over de benoeming van Selmayr beter had gekund. Hij betreurde de ophef, maar zei hij wel achter de benoeming te staan.