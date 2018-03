Duizenden Catalanen de straat op na arrestatie Puigdemont

Duizenden Catalanen zijn zondag de straat op gegaan in Barcelona en enkele andere steden om te protesteren tegen de arrestatie van de separatistische oud-premier Carles Puidgemont eerder op de dag in Duitsland. Drie mensen werden opgepakt en bij gevechten met de oproerpolitie raakten minstens vijftig mensen gewond, schrijft de Spaanse krant El País .

Het protest begon in de middag en werd georganiseerd door de separatistische beweging ANC, melden lokale media. De demonstratie bewoog zich van het gebouw waar de vertegenwoordiging van de Europese Unie is gevestigd naar het Duitse consulaat in Barcelona. Daar zouden bij elkaar zo’n 55.000 Catalanen zich verzameld hebben.

“Dit Europa is een schande”, werd gescandeerd en “Puigdemont is onze president”. Ook blokkeerden demonstranten meerdere snelwegen in de regio.

Europees arrestatiebevel

Eerder op zondag werd Puigdemont aangehouden kort nadat hij vanuit Denemarken de grens met Duitsland was overgestoken. Hij was onderweg van Finland naar België, waar hij tegenwoordig woont. Vrijdag was een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Catalaanse politicus.

Madrid wil Puigdemont vervolgen voor zijn rol in het Catalaanse referendum om de regio af te scheiden van Spanje begin oktober vorig jaar. Sindsdien heeft de centrale overheid de regionale macht overgenomen en meerdere separatistische leiders opgepakt.