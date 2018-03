Charlotte Gainsbourg houdt het luchtig

Pop Charlotte Gainsbourg. Gehoord 24/3 Paradiso, Amsterdam. ●●●●●

Alsof er niets vreemds mee aan de hand was, sloot Charlotte Gainsbourg zaterdag in een uitverkocht Paradiso af met ‘Lemon Incest’. In 1984 was ze 13 en zong ze dit zoete liedje over verboden liefde samen met haar vader, de grote provocateur Serge Gainsbourg. Inmiddels is Charlotte een gevierd actrice en zangeres, die op haar recente album Rest refereert aan het alcoholistische bestaan van papa Serge.

Als zangeres maakt Charlotte Gainsbourg (46) een spagaat tussen deftig Engels en sensueel Frans, respectievelijk de taal van moeder Jane Birkin en haar vader. In het Engels zingt ze ijl en melodieus. In het Frans zucht ze, monotoon happend naar adem, alsof het zo hoort in het land van de „zuchtmeisjes”. Haar stem past wonderlijk goed bij de vriendelijke old school elektronica waarin haar liedjes verpakt gaan. Veel expressie of volume heeft ze niet. De muziek was van een luchtigheid die in tegenspraak leek met haar zware rollen in de films van Lars von Trier.

Gainsbourg is op een missie om in het reine te komen met de dood van haar vader (in 1991) en de zelfmoord van haar halfzus Kate in 2013. Tussen de naar disco neigende synthesizerdeuntjes werd de pianoballade ‘Kate’ een hoogtepunt dat in de breekbare vertolking deed denken aan de muziek die Serge Gainsbourg schreef voor Jane Birkin, compleet met wankele hoge uithalen. Des te vreemder was het dat Charlotte zonder enige toelichting de partijen van haar vader zong in ‘Charlotte Forever’ en ‘Lemon Incest’, nummers die eigenlijk tot haar jeugdzondes behoren.

Met ‘Songbird in a Cage’, het lied dat Paul McCartney voor haar schreef, kwam haar stem nauwelijks boven de ronkende bassen uit. Buitengewoon in een verder rimpelloos concert met indringend wit licht was haar cover van ‘Runaway’, een zachtmoedige lezing van een stoer nummer van Kanye West.