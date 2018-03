Catalaanse oud-leider Puigdemont gearresteerd in Duitsland

De afgezette Catalaanse president Carles Puigdemont is zondag in Duitsland vlak bij de grens met Denemarken aangehouden. Dat bevestigt de Duitse politie naar aanleiding van een eerdere verklaring van Puigdemonts advocaat tegenover Spaanse media.

De separatistische oud-leider was in Finland voor een congres en reisde via Denemarken en Duitsland terug naar België, waar hij in zelfgekozen ballingschap verblijft. De Spaanse krant El País meldt dat hij net over de Deense grens in de Duitse staat Sleeswijk-Holstein is gearresteerd op gronde van een Europees arrestatiebevel dat vrijdag opnieuw tegen hem was uitgevaardigd. Zijn advocaat, Jaume Alonso-Cuevillas, schrijft zondag op Twitter dat Puigdemont juridisch wordt bijgestaan.

Uitlevering onduidelijk

Het is nog onduidelijk of Puigdemont wordt uitgeleverd aan Spanje. Hem hangt daar mogelijk een celstraf van maximaal 25 jaar boven het hoofd, schrijft Reuters. Hij wordt verdacht van rebellie en misbruik en verduistering van belastinggeld na een mislukte poging Catalonië af te scheiden van Spanje. Puigdemont week daarop in oktober uit naar Brussel. Al eerder werd Puigdemont door Spaanse rechters opgeroepen om zich voor verhoor in Madrid te melden.

Niet worden opgepakt

Het is het tweede Europese arrestatiebevel tegen de afgezette regiopresident. Na het eerste bevel kon Puigdemont niet worden opgepakt omdat hij toen in België verbleef, waar rebellie niet strafbaar is. Daarop trok Madrid het aanhoudingsbevel weer in en werd gestart met een onderzoek. In de tussentijd mocht Puigdemont zich vrij bewegen tussen een aantal Europese landen, waaronder Finland. Naast Puigdemont worden nog vijf andere Catalaanse separatisten sinds vrijdag door het Spaanse hooggerechtshof gezocht.

Begin maart trok Puigdemont zich terug uit de aanstaande verkiezingen voor het presidentschap van Catalonië. In de praktijk kon hij al geen regiopresident meer worden vanwege zijn vlucht voor het Spaanse justitie.