Australiërs schamen zich voor eigen cricketploeg

De Australische premier Malcolm Turnbull sprak van een „schokkende teleurstelling”, oud-spelers, fans en media buitelden over elkaar heen om het gedrag van de Australische ploeg te veroordelen.

Het was bepaald ‘not cricket’, het tafereel dat zaterdag in Kaapstad op camera werd vastgelegd. In de derde testmatch tegen Zuid-Afrika werd de Australiër Cameron Bancroft tijdens het fielden betrapt met een stukje plakband. Met materiaal dat hij daarmee van het veld had geraapt bewerkte hij de wedstrijdbal. Een klassiek geval van ball tampering, bedoeld om de Australische bowlers te helpen de Zuid-Afrikaanse batsmen uit te krijgen. Puur vals spelen.

De cricketwereld rolde als een vloedgolf over de Australiërs heen, zeker nadat aanvoerder Steve Smith had toegegeven dat het knoeien met de bal bedacht was door de ervaren spelers. De tussenstand in de serie van vier duels was 1-1 en Smith, een ster in het sportgekke Australië, gaf onomwonden toe dat het gesjoemel was bedoeld om sportief voordeel te verkrijgen.

Schorsing

Smith werd midden in de vijfdaagse wedstrijd afgezet als aanvoerder van de nationale ploeg. Bovendien werd hij door de internationale cricketfederatie (ICC) alvast geschorst voor de vierde en laatste testmatch van de serie.

Tal van oude, vergelijkbare zaken passeerden in het weekeinde de revue in de media. Want nieuw is het allerminst, wat de Australiërs deden. De sport heeft de naam sportief en eerlijk te zijn, a gentleman’s game, maar eens in de zoveel tijd blijkt dat de belangen, sportief en financieel, in de top zó groot zijn dat spelers naar illegale middelen grijpen om te winnen.

Cricket is, onder de streep, niet anders dan andere sporten. In het verleden werden grote spelers als de Engelsman Michael Atherton, de Pakistaan Waqar Younis en de Indiase ster Sachin Tendulkar al eens betrapt op vergelijkbaar gerommel met de bal.

Onsportief

Australische media zagen in het incident van zaterdag in Kaapstad het grootste schandaal rond het aanvoerderschap van de nationale ploeg sinds 1981. Destijds ging het overigens niet om gesjoemel met de bal, maar om heel ander onsportief gedrag. Aanvoerder Greg Chappell kreeg toen de hele natie over zich heen omdat hij nota bene zijn jongere broer en teamgenoot Trevor had opgedragen de laatste bal van een duel tegen Nieuw-Zeeland naar de batsman te rollen. Daarmee werd voorkomen dat Nieuw-Zeeland de benodigde zes runs voor de zege kon slaan.

De schaamte onder de Australiërs is nu net zo groot als toen. „Vertel me alsjeblieft dat dit een boze droom is”, twitterde de Australische oud-captain Michael Clarke toen hij over de gebeurtenissen in Kaapstad hoorde.

Spelers en oud-spelers uit andere landen beschuldigden Australië ervan met twee maten te meten, zoals de voormalige Engelse aanvoerder Nasser Hussain. „Het Australische kamp heeft de cricketwereld recent de les gelezen over hoe het spel moet worden gespeeld. Maar sommige dingen die we nu zien, zijn lachwekkend.”

Overigens hielp het gerommel met de bal helemaal niets. Australië werd zondag uitgebowld voor slechts 107 runs en liep, uitgejouwd door het thuispubliek, tegen een zware nederlaag op. Zuid-Afrika leidt de serie nu met 2-1. Vrijdag begint de laatste testmatch, in Johannesburg.