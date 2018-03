Dit was een vierde startplek om tevreden mee te zijn

Of hij ook nog wat te klagen had. “Nee”, zegt Max Verstappen met een strakke blik. De eerste kwalificatie van het nieuwe Formule 1-seizoen werd de bevestiging van een goed gevoel dat Red Bull al meenam uit de jaarlijkse wintertests: deze auto is goed, de motor is betrouwbaarder – misschien kon het wel een mooi jaar gaan worden.

Ja, Verstappen werd vierde. Misschien was hij zelfs vijfde geworden als Valtteri Bottas met zijn Mercedes niet hard uit een bocht tegen de muur was gegleden. Vorig seizoen reed hij in Melbourne ook naar de vijfde startplek. Maar dat vertelde niet het hele verhaal.

Dicht bij Ferrari

Vorig jaar had Red Bull een ruime achterstand op Ferrari en Mercedes, in de kwalificatie liep het op tot ruim een seconde, bijna anderhalf. Het was het begin van een veel te lange inhaalrace op zoek naar een rol van betekenis. Nu was Verstappen, die iets minder dan drie tienden voor ploeggenoot Daniel Ricciardo eindigde, maar 0,05 seconde langzamer dan de Ferrari van Kimi Raikkonen op plek twee. En hij denkt dat hij sneller was geweest dan Raikkonen en Sebastian Vettel als hij niet zo’n twee tienden had verloren na een slippertje in een bocht tijdens zijn laatste, snelste ronde.

De afstand met de snelste tijd van Lewis Hamilton (Mercedes) was groot. Zeven tienden is nog steeds veel. Maar volgens Verstappen weet iedereen dat Mercedes de motor in de kwalificatie nog wat kan opschroeven – in de paddock wordt het ‘partymode’ genoemd. Scheelt toch weer enkele tienden. Hamilton ontkende in de persconferentie na de kwalificatie overigens het bestaan van zo’n knop. “Maar als je van de ene of de andere ronde een paar kilometer per uur wint, dan zit er wel degelijk zo’n modus op die motor”, zei Verstappen schamper. “Wij weten wel beter.”

Mercedes topfavoriet

Hoe dan ook: Hamilton was een klasse apart, Mercedes lijkt sowieso nog een klasse apart. Maar de favoriet voor de wereldtitel zou Red Bull ook niet worden, daar dacht niemand bij het team zo over. Sneller meedoen om podiumplekken en overwinningen, dat is voorlopig het doel. Het circuit in Albert Park ligt Red Bull ook niet. De Renaultmotor in de auto komt te veel snelheid tekort op de vele rechte stukken.

Vergelijken met vorig jaar vond Verstappen niet terecht. De auto was toen slecht en “dan is het allemaal wel héél geweldig nu”. Liever kijkt hij naar het slot van vorig jaar. Er zijn immers niet zulke drastische veranderingen aan de reglementen doorgevoerd als voor het begin van het vorige seizoen. Het maakte het optimisme er niet minder om zaterdag.