Op een vrijdagmiddag haal ik mijn kleinzoon van 5 jaar van school, en neem hem mee naar ons huis. Bij thuiskomst vraagt hij: „Waar is oma?” Ik antwoord: „Oma is naar drie Poolse kinderen, die ze Nederlandse les geeft. Thuis spreken ze met hun ouders Pools.” Je ziet hem denken en dan vraagt hij: „Spreken ze dan Noordpools of Zuidpools?”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl