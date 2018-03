Partij Jos van Rey uitgesloten van deelname college Roermond

De Liberale Volkspartij Roermond (LVR), de politieke partij van voormalig wethouder Jos van Rey, komt wederom niet in het college van Roermond. Dit werd duidelijk nadat alle partijen zaterdag de voorkeur voor een coalitie uitspraken. De huidige coalitiepartijen (GroenLinks, CDA, D66 en Demokraten Swalmen) hebben ook na de verkiezingen een meerderheid en hielden op de bijeenkomst de rijen gesloten. Met Van Rey als lijstduwer verloor de LVR weliswaar een zetel bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar levert nog altijd 9 van de 31 raadsleden en is daarmee de grootste partij in de Midden-Limburgse gemeente.

Een voorstel van de LVR om samen met GroenLinks een compact college te vormen, haalde het niet. Vanwege de met schandalen doorspekte geschiedenis van Van Rey willen de coalitiepartijen niet samenwerken met de LVR. Eerder liet de partij al weten dat Van Rey zelf geen wethoudersplek zou innemen, mocht de partij een rol gaan spelen in het nieuw te vormen college in Roermond. Dit gebaar bleek zaterdag niet genoeg om de overige partijen ervan te overtuigen om het cordon sanitaire tegen de LVR te verbreken - alleen de VVD wil praten met oud-partijgenoot Van Rey. Toen Van Rey overstapte naar de LVR, werd hij door het landelijke partijbestuur van de VVD geroyeerd.

Verwikkeld in schandalen

Van Rey raakte in 2012 in opspraak door zijn nauwe contacten met de invloedrijke Roermondse projectontwikkelaar Piet van P.. Van Rey zou daarnaast hebben gerommeld met stempassen en volmachtbewijzen en informatie hebben gelekt over de vertrouwelijke sollicitatieprocedure van het burgemeesterschap van Roermond.

Voor de verkiezingen van 2012 sponsorde Van Rey een reclamezuil langs de snelweg A73 met de afbeelding van streek- en partijgenoot Frans Weekers erop. Weekers zei in eerste instantie tegen NRC dat hij niet wist wie de zuil had betaald, maar nam dat later terug.

Hiervoor werd de oud-wethouder eind 2017 in hoger beroep tot een voorwaardelijke celstraf van een jaar veroordeeld wegens corruptie, verkiezingsfraude en het lekken van ambtelijke informatie. Door zijn veroordeling mag de Limburgse politicus twee jaar lang geen publieke functies uitoefenen. Maar omdat Van Rey bij de Hoge Raad in cassatie gaat, zou hij zolang het proces nog loopt in theorie toch zitting mogen nemen in het college of de raad.

De afgelopen decennia bekleedde Van Rey verschillende functies op allerlei politieke niveaus. Hij was lid van de Eerste en Tweede Kamer voor de VVD, raadslid en wethouder in Roermond en Statenlid in de provincie Limburg.