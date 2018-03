Als ze hard genoeg roepen, horen ze het misschien wel in de VS

„Ja, bevreemdend is het wel”, zegt de tengere tiener Isabel Tol uit Parkland, Florida. Tol is bijna niet te verstaan door de tientallen leeftijdsgenoten om haar heen die op het grasveld voor het Amerikaanse consulaat in Amsterdam staan te roepen. Ze houden kartonnen borden vast met leuzen als “Solidarity with American youth” erop. Met hoge stemmen schreeuwen ze “enough is enough”.

Voor Tol is het een bevreemdende maar ook mooie ervaring, legt ze uit, omdat zelfs zo ver weg van haar thuisplaats mensen demonstreren tegen Amerikaanse wapenwetgeving. Tol is samen met haar Nederlandse vader een week in Nederland. Ze wonen op vijftien minuten afstand van de middelbare school waar op Valentijnsdag zeventien mensen omkwamen toen een ex-scholier met een semi-automatische AR-15 naar binnenliep. Tol kijkt met vochtige ogen naar het gras. Een van die zeventien was een vriend van haar.

Kort ervoor heeft Tol aan de vierhonderd aanwezige tieners en bezorgde ouders op het Museumplein - velen Amerikaans of met een Amerikaanse achtergrond - verteld hoeveel de solidariteitsactie betekent. “De slachtoffers van de schietpartij in Parkland horen deze stemmen van over de hele wereld”, zei ze in de microfoon.

Genoeg is genoeg

Die stemmen komen zaterdag uit Hanoi, Sao Paulo, Parijs en meer dan achthonderd andere plekken op vier continenten. Onder de naam ‘Mars voor onze levens’ marcheren en protesteren tieners wereldwijd tegen het wapengeweld in de VS. De grootste actie vindt plaats in Washington, DC en is opgezet door overlevenden van de Parkland -schietpartij. “Enough is enough”, is de lijfspreuk - genoeg is genoeg. Geen ‘high school-shootings’ meer.

Eerder op de zaterdag protesteren twintig tot dertig mensen bij het rode, bakstenen gebouw van de Amerikaanse ambassade in Wassenaar. Het gaat om mensen grotendeels boven de veertig, Amerikaans en vrouw. Ze verzamelen voor het hek van de ambassade, die pal naast de lawaaiige N44 ligt. Aan een vlaggenstok wappert een Amerikaanse vlag. Af en toe toetert een auto. Een agent en een gemeenteambtenaar kijken toe.

Hoe klein ook, organisator van het Wassenaarse protest Eden Leslie is al lang blij met de opkomst. “We dachten dat we hier met drie vrienden met posters zouden staan”, zegt de vijftienjarige scholier uit Breda glunderend. Om solidariteit te tonen met haar Amerikaanse leeftijdsgenoten maakte ze een Facebookevenement aan voor een protestmars. Dat werd weer gedeeld, en de rest ging haast vanzelf. “We verwachten niet dat we met dit protest iets kunnen veranderen”, zegt Leslie, die zelf vrienden en familie in de VS heeft. “Maar we willen laten zien dat we ze steunen. Dat ze niet alleen zijn.”

Dat is een geluid dat veel aanwezigen bij de demonstraties in Wassenaar en Amsterdam laten horen. Ja, natuurlijk is het misschien gek hier in Nederland te demonstreren, maar als ze hard genoeg roepen, horen ze het misschien wel in de VS.

Waar de protestactie in Wassenaar bestaat uit een handjevol demonstranten die met borden langs de ambassade paraderen, is de bijeenkomst in Amsterdam een stuk professioneler. Er is een geluidsinstallatie. Er zijn sprekers. Een band scholierenband speelt protestliederen.

De demonstratie in Amsterdam is opgezet door scholier Jooske van Houten (16), bijgestaan door haar moeder Julie Phillips en Democrats Abroad NL, een organisatie die Democraten in het buitenland helpt met stemmen bij Amerikaanse verkiezingen. „Te cool”, vindt Van Houten, zelf Amerikaanse, de opkomst. Omdat ze zelf scholier was en familie in de VS heeft, greep de schietpartij in Parkland haar aan. Drie weken geleden maakte zij ook een Facebookpagina aan en kreeg daarna hulp van onder andere de Nederlandse Women’s March-beweging.

2018-03-24 14:17:07 AMSTERDAM - Een demonstratie voor het Amerikaanse Consulaat op het Museumplein uit solidariteit met de protesterende scholieren in de Verenigde Staten tegen de wapenwet. ANP KOEN VAN WEEL 2018-03-24 14:02:28 AMSTERDAM - Een demonstratie voor het Amerikaanse Consulaat op het Museumplein uit solidariteit met de protesterende scholieren in de Verenigde Staten tegen de wapenwet. ANP KOEN VAN WEEL 2018-03-24 13:53:12 AMSTERDAM - Een demonstratie voor het Amerikaanse Consulaat op het Museumplein uit solidariteit met de protesterende scholieren in de Verenigde Staten tegen de wapenwet. ANP KOEN VAN WEEL

Vooral Democraten

De meeste aanwezige Amerikanen in Wassenaar en Amsterdam zeggen Democraat te zijn. Republikeinen zijn nergens te bekennen. Die zijn ook niet uitgenodigd. “De laatste keer dat in mijn inbox keek, had ik niks ontvangen”, zegt Renee Nielsen (47) vrijdag over de telefoon. Nielsen is de voorzitter van Republicans Abroad NL. Maar al waren ze gevraagd, dan kwamen ze nog niet. “Het zou voor ons geen veilige plek zijn om onze mening te geven. Als Republikeinen zouden we verantwoordelijk worden gehouden voor de verschrikkingen in Florida.”

De demonstranten in Amsterdam, Wassenaar en op alle andere plekken roepen om strengere wapenwetgeving, zoals een verbod op semi-automatische wapens. Een inbreuk op de grondrechten van burgers, zegt Republikein Nielsen. Een betere oplossing is volgens haar het bewapenen van beveiligers op scholen.

Isabel Tol, die een vriend verloor in Parkland, lacht zaterdag op het drukke Museumplein schamper om die suggestie. “Ja! Laten we het wapenprobleem inderdaad oplossen met meer wapens.” Ze schudt haar hoofd.

Achter haar schreeuwt een vrouw met grijs haar in een piepende megafoon. “Who makes history?!”, vraagt ze. Het publiek antwoordt: “We make history!”