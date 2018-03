Kwalificatietoernooi handbal-WK geschrapt om politiek dispuut

De Europese handbalfederatie EHF heeft zaterdag een WK-kwalificatietoernooi afgelast om een politieke ruzie tussen gastland Servië en Kosovo. De Servische autoriteiten stonden niet toe dat het Kosovaarse team in actie zou komen op het kwalificatietoernooi voor vrouwenteams onder de 20.

Eerder werden de wedstrijden al verplaatst naar de hoofdstad Belgrado - volgens de EHF omwille van de veiligheidssituatie. Desondanks kon vrijdag alleen de wedstrijd tussen Slowakije en Noorwegen worden gespeeld - op advies van de Servische politie achter gesloten deuren, zonder pers en publiek. Eerder was de openingswedstrijd tussen Kosovo en Servië al door de Servische autoriteiten verboden, waarop de bond het gastland voor de rest van het toernooi schorste.

De autoriteiten in Belgrado liet in een reactie weten dat het de wedstrijden van Kosovo niet toe zou staan, waarop de handbalfederatie de stekker uit het toernooi trok.

Politieke gevoeligheden

Kosovo verklaarde zich in 2008 onafhankelijk van Servië. Deze onafhankelijkheid wordt niet erkend door de autoriteiten in Belgrado, die Kosovo als afvallige provincie van Servië beschouwen. In Kosovo wonen vooral etnische Albanezen, waardoor het warme banden heeft met Albanië.

Het is niet voor het eerst dat politieke gevoeligheden Servië in verlegenheid brengen. In 2015 ontstonden bij een EK-kwalificatiewedstrijd tussen Servië en Albanië rellen op het veld, nadat een drone met een Albanese vlag had rondgevlogen.