‘Inlichtingendienst verhoort Nederlandse vrouwen in Koerdische gevangenkampen’

De Nederlandse inlichtingendienst verhoort naar Syrië of Irak uitgereisde vrouwen in Koerdische gevangenkampen in Noord-Syrië. Dat bericht de Volkskrant onder meer op basis van de documentaire De Verloren Kinderen van het Kalifaat die vanavond draait op het Movies that Matter festival in Den Haag en die maandag op televisie te zien is.

In de documentaire van filmmaker Sinan Can gaat de Marokkaans-Nederlandse vader Houssein uit Assendelft op zoek naar zijn dochter Meryem en haar twee kinderen. Het gezin reisde de geradicaliseerde partner van Meryem achterna. Als Houssein zijn dochter mag spreken in een gebouw van het Koerdische bestuur vertelt zij dat functionarissen van de inlichtingendienst zijn langs geweest om Nederlandse vrouwen te verhoren.

De krant kreeg eerder ook al van een niet bij naam genoemde bron via WhatsApp een fragment te horen van een andere Nederlandse vrouw die over een verhoor vertelt. Ook in een televisiereportage begin deze week bij de VRT vertellen Belgische vrouwen die in al-Roj wonen dat “Nederlandse officials” langskwamen. Het is onduidelijk of het gaat om de inlichtingendiensten AIVD of MIVD. Beide diensten worden genoemd door de vrouwen.

Volgens cijfers van de Europese Commissie zijn de afgelopen jaren meer dan 42.000 buitenlanders naar het kalifaat van Islamitische Staat (IS) in Syrië en Irak gereisd. Daaronder zaten ruim vijfduizend Europeanen en negenduizend mensen uit de voormalige Sovjet-Unie. De rest was afkomstig uit andere islamitische landen. Vanuit Nederland sloten sinds 2013 ongeveer 285 mensen zich bij IS aan, onder wie honderd vrouwen die tezamen 175 kinderen meenamen. Zestig mensen kwamen om in de strijd, zo’n vijftig mensen keerden terug. Volgens Human Rights Watch zitten in Irak nog ongeveer twintigduizend mensen vast die verdacht worden van IS-lidmaatschap.