Wat verklaart het succes van de lokale partijen? Is de winst van GroenLinks echt ‘historisch’? En hoe valt de opkomst van DENK te verklaren? Onder leiding van Clara van de Wiel duikt de Haagse redactie in de uitslagen van de Gemeenteraadsverkiezingen.

