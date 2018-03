Franse politieman die gijzelaars vrij kreeg is overleden

De Franse politieman die vrijdag vrijwillig de plek innam van gijzelaars tijdens een terroristische actie, is overleden. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb zaterdagochtend bekendgemaakt.

“Frankijk zal zijn heldhaftigheid, zijn moed en het offer dat hij heeft gebracht, nooit vergeten”, schreef Collomb op Twitter. Ook de Franse president Emmanuel Macron toonde zijn medeleven.

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés.

Mort pour la patrie.

Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice.

Le coeur lourd, j’adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l’Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a — Gérard Collomb (@gerardcollomb) March 24, 2018

De 45-jarige kolonel van de gendarmerie Arnaud Beltrame was een van de politiemensen die werden opgeroepen bij de gijzeling die plaatshad in een supermarkt in het Zuid-Franse Trèbes. De dader, Redouane Lakdim, hield daar gedurende enkele uren klanten en personeel vast. Hij eiste volgens Franse media de vrijlating van Salah Abdeslam, de enige nog levende terreurverdachte van de aanslagen in Parijs in 2015. De gijzelnemer zei te handelen namens Islamtische Staat (IS).

Nog voordat de gijzeling plaatsvond, had Lakdim eerst in het nabijgelegen Carcassonne een auto gestolen. Hij zou de bijrijder hebben doodgeschoten en de bestuurder verwond.

De gijzeling bij de Super U van Trèbes duurde enkele uren. De dader schoot twee aanwezigen in de supermarkt dood en verwondde zestien anderen. Na onderhandelingen met Lakdim bood politieman Beltrame vrijwillig aan de plek van de gijzelaars in te nemen, in ruil voor hun vrijheid. De dader werd daarna door Franse veiligheidstroepen doodgeschoten.

De gijzeling van vrijdagochtend was in omvang onvergelijkbaar met eerdere aanslagen in Frankrijk, maar de actie deed wel dezelfde angst herleven, schrijft correspondent Peter Vermaas. Wat is er precies gebeurd?

Dreiging van terreur nog niet geweken

Er zijn in Frankrijk eerder gijzelingen gepleegd in naam van IS, zoals in een Joodse supermarkt in de hoofdstad. In 2015 en 2016 vonden in het land grote aanslagen plaats in Parijs en Nice.

Nadat de gijzeling in het dorpje Trèbes was afgelopen, liet Emmanuel Macron vrijdagavond via Twitter weten: “Ik vraag iedere burger stil te staan bij de ernst van de dreiging van het terreur, maar ook om zich bewust te zijn van de veerkracht die onze maatschappij heeft getoond iedere keer dat wij werden aangevallen.”

Correctie (24 maart 2018): In een eerdere versie van dit artikel stond dat de dader drie mensen dood schoot bij de gijzeling in Trèbes. Dat klopt niet, er zijn twee gijzelaars doodgeschoten, het derde dodelijke slachtoffer betrof de bijrijder van de auto die Lakdim had gestolen. Dat is hierboven aangepast.