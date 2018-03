Europese Commissie: Nederland moet mestwetgeving strenger handhaven

Nederland mag de huidige normen voor de stikstofuitstoot in de landbouw nog twee jaar langer handhaven, maar krijgt wel een tik op de vingers van de Europese Commissie wegens de mestfraude die eind vorig jaar aan het licht kwam. Dat blijkt uit het voorstel van de Europese Commissie dat 4 april in het Nitraatcomité behandeld wordt.

Normaal gesproken wordt de toestemming met vier jaar verlengd, maar omdat in de Nederlandse mestsector fraude is gepleegd met de opslag, vervoer en verwerking van mest, is nu gekozen voor een kortere termijn. Nederland moet van de Commissie eerst aan de slag met de aangescherpte aanpak om mestfraude te voorkomen. Daarna mag Nederland weer om verlenging vragen.

NRC onthulde in november dat in het zuidoosten van het land op grote schaal fraude is gepleegd door mesthandelaren, veehouders, mestverwerkers en mesttransporteurs. Door met lege vrachtwagens heen en weer te rijden, boekhouding te vervalsen en het omzeilen van gps-controles werd op allerlei manieren de norm voor de hoeveelheid uit te rijden mest overschreden. De omzet van mestafzet in Nederland bedroeg in 2015 een half miljard euro.

Er kan nog een schepje bovenop vindt de Commissie

Minister Schouten van Landbouw kwam daarop met maatregelen als een taskforce om de sector beter te controleren, de invoering van een gedragscode en een keurmerk. De Europese Commissie is positief gestemd over het aangescherpte mestbeleid, al vindt de Commissie ook dat Nederland nog wel “een stapje meer” kan doen om fraude te voorkomen. Volgens de Commissie zijn “aanvullende inspanningen”, “strenger en onafhankelijk toezicht” en een “betere strategie” nodig om te garanderen dat de mestregels worden nageleefd. Ook pleit de Commissie voor een “heldere methode” van sancties en straffen voor fraude.

Ondanks de kortere verlenging reageerde een aantal Europarlementariërs “voorzichtig” blij op het nieuws:

AnnieSchreijer Annie Schreijer-Pierik Voorzichtig positief nieuws voor Nederlandse landbouw: voorstel in EU Nitraatcomité om de derogatie voor Nederland goed te keuren voor 2 jaar (ipv 4 jaar). Dank aan boeren voor hun inspanning! 23 maart 2018 @ 19:05 Volgen

Tweede Kamerlid (CDA) Maurits Martels het jammer dat het geen verlenging van twee jaar is:

Maar tegen het Nederlandse weekblad voor de landbouw zegt de minister toch “opgelucht” te zijn “dat het gelukt is de Commissie te overtuigen met een voorstel te komen voor derogatie met vrijwel dezelfde voorwaarden als de derogatie die op 1 januari van dit jaar is verlopen”.