Coöperatie Laatste Wil schort activiteiten voorlopig op

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) staakt voorlopig haar activiteiten, zo heeft de organisatie vrijdagavond laten weten. De voorbereidingen om het dodelijke middel onder haar leden te verspreiden waarmee zelfmoord kan worden gepleegd, gaan vooralsnog niet door. Reden is het strafrechtelijk onderzoek dat het Openbaar Ministerie (OM) woensdag aankondigde.

Het OM had de organisatie al opgeroepen te stoppen met de voorbereidingen omdat hulp bij zelfdoding in principe strafbaar is. Maandag heeft de Coöperatie een geprek met het OM om duidelijkheid te krijgen. De Coöperatie vindt het “bizar” dat het wordt weggezet als een “criminele organisatie”, zegt het in een verklaring op de website:

“Onze 23.000 leden herkennen zich daarin niet, en evenmin de zes miljoen mensen in Nederland die zelfbeschikking willen over hoe en wanneer zij sterven.”

De organisatie vindt dat het mensen alleen maar informeert. In een uitzending van Nieuwsuur vrijdag zei bestuurslid Petra de Jong dat de leden desalniettemin voorlopig niet worden voorgelicht over het dodelijke poeder dat de organisatie had ingekocht voor ongeveer duizend leden.

CWL wil de naam van het middel niet bekendmaken, maar er zijn twee stoffen die ervoor in aanmerking komen: Zo zacht is de dood niet na slikken giftig poeder

Sinds de bekendmaking vorig jaar september dat de Coöperatie een legaal verkrijgbaar ‘laatstewilmiddel’ had gevonden waarmee mensen zelf hun leven kunnen beëindigen, groeide het ledenaantal van de coöperatie van 3.400 naar 23.000. Na de aankondiging van het strafrechtelijk onderzoek zijn daar de afgelopen dagen nog zeshonderd nieuwe leden bijgekomen:

WilLaatste Coöp Laatste Wil Sinds de bekendmaking van de brief van het OM is het ledental gestegen met ongeveer 600. We zijn nu boven de 23.000. En het gaat maar door. Volgens de peiling bij https://t.co/6091YKi5I9 vindt 81% van de reagerende luisteraars CLW geen criminele organisatie. 23 maart 2018 @ 21:29 Volgen

Het gevonden middel is een conserveermiddel dat te koop is bij groothandels en dat volgens CWL tot een humane en pijnloze dood leidt. Maar uit medische literatuur, die NRC onderzocht, blijkt dat het maar de vraag is of het middel inderdaad pijnloos en veilig is.

