Amerikaanse jongeren de straat op voor strengere wapenwetten

In verschillende steden in de Verenigde Staten zijn zaterdag honderdduizenden jongeren de straat opgegaan om te demonstreren voor strengere wapenwetgeving. Ook in steden buiten de VS trok de “March for our Lives” vele duizenden deelnemers. Aanleiding voor de demonstratie was de schietpartij in Florida van 14 februari, waarbij een schutter op een school een bloedbad aanrichtte waarbij zeventien doden vielen.