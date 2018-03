Aantallen behandelingen met botox in Nederland voor het eerst onderzocht

In 2016 hebben ruim 390.000 Nederlanders een cosmetische behandeling met botox of fillers ondergaan. Dat schrijven onderzoekers, onder wie dermatologen en cosmetisch artsen, in een studie die maandag verschijnt in het vakblad Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.

Nog niet eerder waren jaarlijkse cijfers van dergelijke behandelingen bekend. De onderzoekers stuurden enquêtes rond bij vakgenoten. Volgens hen zijn de cijfers belangrijk om meer inzicht te krijgen in de eventuele klachten en complicaties die bij de behandelingen voorkomen, en de sociale factoren die voor cliënten van belang zijn. Bij andere geneeskundige disciplines zijn artsen verplicht om jaarlijks het aantal behandelingen en complicaties bij te houden, maar bij cosmetische ingrepen gebeurt dat niet.

“We wilden dat helder in kaart brengen, om een beter idee te krijgen van de risisco’s”, zegt dermatoloog van het Erasmus MC Peter Velthuis, betrokken bij de studie, zaterdag tegen NRC.

1 op 40 vrouwen

Het aantal behandelingen met botox en fillers lag in 2017 iets hoger dan het jaar daarvoor: 400.000 tegenover 390.000, schrijft De Telegraaf zaterdagochtend.

In 2016 namen 138.000 cliënten een filler en kwam de meerderheid, 250.000, voor botox, zo blijkt uit de studie. “Als je dat omrekent, komt het er voor vrouwen op neer dat één op de veertig een dergelijke behandeling heeft gehad. Dat aantal ligt ook fors hoger dan ik zelf op voorhand had ingeschat”, zegt Velthuis. “Deze ingrepen blijken dus onder de bevolking gangbaar te zijn geworden.” Hij verwacht dat het aantal behandelingen in 2017 hoger lag dan in 2016.

Een deel van de ingrepen die jaarlijks worden uitgevoerd, blijft voor de Nederlandse artsen buiten beeld omdat ze in het buitenland plaatsvinden. “Dat gaat vaak om mensen met een allochtone achtergrond die naar een ander land afreizen voor een behandeling. Vaak is dat in Caribisch gebied of het Midden-Oosten”, aldus Velthuis.

Complicaties

Bij het merendeel van de ingrepen in het buitenland is gebruikgemaakt van permanente fillers waarvan cliënten later last kunnen krijgen. In Nederland worden ‘resorbeerbare’ fillers gebruikt. De patiënten melden zich met klachten bij de eigen arts in Nederland. “We proberen mensen die nu complicaties hebben na cosmetische ingrepen te overtuigen daarover te praten met mensen in hun omgeving. Zodat ook het besef groeit dat sommige behandelaars en methoden beter zijn dan andere. Het gaat om een specifieke populatie die naar het buitenland afreist, die we proberen te bereiken.”

Volgens Velthuis is het risico op complicaties met de niet-permanente fillers “vrij laag”. Maar ook in Nederland komen klachten voor. Zo waarschuwde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd eind vorig jaar voor een kliniek in Amsterdam.

Velthuis wijst erop dat de cosmetische behandelingen wijdverspreid zijn in Nederland. “Idealiter brengen we dit onderzoek, de cijfers en de enquête onder bij een ander instituut, of mogelijk een overheidsinstelling die over de gezondheidszorg gaat. Het is belangrijk dat we weten wat er gebeurt met cliënten en patiënten.”